Naver和Kakao「惡魔」育成記：生活無孔不入　消費者終任憑宰割？

如果你相信「人之初性本善」，大概所有「人間惡魔」都是經過一段時間慢慢育成。韓國的Naver和Kakao本來都是革新的初創公司，但隨時間過去進化成為嗜血的科網寡頭。這些壟斷市場的「惡魔」「入侵」韓國人的日常生活，憑影響力操縱遊戲規則，趕絕競爭對手。他們是否已經遺忘了「初心」？



科網公司全面滲透生活

從網絡零售到叫車，再到金融科技，幾乎無一不見Naver和Kakao的影子。1999年，Naver以入門網站（web portal）的姿態面世，之後發展搜索引擎、新聞網站、網絡漫畫（webtoon）和其他數碼業務。目前，公司已經有逾5,400萬用戶，旗下有133間隸屬公司和子公司。

至於Kakao則起步較遲，但戰績同樣彪炳。2006年，Kakao成立。2010年，公司推出通訊應用程式KakaoTalk，推動銷售額大增。2014年，公司和Naver的競爭對手Daum合併。現時，KakaoTalk每月活躍用戶有超過4,600萬，公司擁有158間隸屬公司和子公司。

公司愈做愈大本來沒有什麼問題，但爭議出於增長背後的手段。2016年至2021年6月期間，Kakao收購47間公司，成為韓國併購市場最活躍的公司。根據監管文件，Kakao收購所花開支高達2.59萬億韓圜。畫面就似是接連收購Instagram和WhatsApp的Facebook。

圖為2014年7月16日，韓國首爾有手機顯示Line應用程式。（AP）

養大惡魔終被反咬一口

吸取愈多養份，「惡魔」則愈養愈大。他們創新的互聯網和流動技術雖然改寫韓國人工作、購物和溝通的模式，但背後衍生的勞工問題和不公做法卻是社會付出的代價。當所有人依賴Naver和Kakao帶來的便利，他們就似是成為了「癮君子」，無法脫離「魔掌」，任憑宰割，公司想設定任何規則或收取任何費用都能夠手到拿來。

韓國網漫市場就是其中一個例子。據指，代理和網絡漫畫家簽署的合約很多時候都是不平等，網絡漫畫家通常都因此失去自己作品的版權。根據韓國文化產業振興院的報告，50.4%的網絡漫畫家都曾遇到不平等合約。由於Naver和Kakao不但經營大型的網漫平台，還投資相關代理公司，因此被批評應該努力阻止情況發生。

Kakao的叫車業務更加「惹火」。Kakao旗下子公司Kakao Mobility運營叫車應用程式Kakao T，本來應該是用來配對乘客和所有種類的的士。但Kakao Mobility旗下還有名為KM Solutions的子公司，提供較佳服務的Kakao Blue司機都登記於KM Solutions。因此，Kakao T可以讓用戶叫普通的士和Kakao Blue的士。的士工會指控Kakao Mobility配對乘客和司機時，優待Kakao Blue的士，引起韓國公正去來委員會調查。

Kakao Mobility目前的叫車市場佔有率達到約八成。根據MobileIndex，韓國有25萬名的士司機，約23萬人於Kakao T登記，用戶達到2,800萬。公司原本宣布修改收費制度，增加收入。但新的收費制度將導致某些乘客所付的費用較車費還要貴，引起不滿。雖然公司後來調低額外收費上限，不過加價仍然飽受批評。

圖為2018年12月20日，韓國首爾有的士司機參加集會，要求封殺共享汽車應用程式。（Getty）

反壟斷阻「Kakao化」

Kakao加價事件還曝露監管的無力。由於Kakao Mobility不是的士服務供應商，只是平台供應商，韓國政府基本是無能為力。的士加價通常是由道政府協調，但平台供應商無義務導遵守指引。

如果網絡平台是球場，基本而言，Kakao就是球證和運動員，因此有人形容是不公平。 西江大學商學教授李尚建（Lee Sang-gun，音譯）

從美國的亞馬遜公司到中國的阿里巴巴，再到韓國的Naver和Kakao本質是反壟斷。雖然網購和其他業務都有較小型的平台競爭對手，但跟Naver和Kakao較量簡直是「大衛和哥利亞」。韓國已經有人將情況跟「亞馬遜化」（Amazonization）相提並論，形容是「Kakao化」（Kakao-ization）。

「真實計量器」公司（Realmeter）最近公布的民意調查顯示，51%的受訪者支持政府監管Naver和Kakao等大型科技公司。到底政府要怎樣馴養這些巨獸？「惡魔」能夠洗清罪孽嗎？這些都是韓國社會急切想解答的問題。