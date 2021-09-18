美軍最高將領首度公開回應致電解放軍　重申符合工作職責

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）9月17日表示，前總統特朗普（Donald Trump）任期最後期間，確實曾致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，並稱通話「完全符合我的工作職責」。



美聯社報道，米利對和他共同訪問歐洲的美聯社記者表示，致電解放軍是「例行公事」，這樣做是「為了讓盟友和對手放心，確保戰略穩定」。這是他首次就事件公開發言。

米利僅就事件簡短置評，表示他計劃9月稍晚前往國會舉辦的聽證會作證，屆時再做更深入說明。他說：「我想扭轉評價的最好方式，就是到有法律責任監督美國軍方的議員面前進行。我會於未來幾週內，與國會討論任何他們想要討論的細節。」

米利和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）定於9月28日到聯邦參議院軍事委員會作證，原本議題是美國撤軍阿富汗，但預料他現在將面臨致電解放軍的相關質問。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）副主編、知名調查記者伍德沃德（Bob Woodward）與政治記者科斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書《Peril》（暫譯為《危險》）揭發特朗普普執政後期，米利曾兩度致電李作成，向他保證美軍不會向中國開戰。