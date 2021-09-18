聯合國秘書長：中美關係功能失調　籲在氣候及貿易等找共通點

美媒9月17日發布聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）的專訪內容，他稱中美即使在人權及南海等議題有分歧，需在氣候、貿易和科技領域尋找共通點。他稱兩國應修補這「功能失調」（dysfunctional）的關係。



彭博新聞（Bloomberg News）17日引述古特雷斯稱，在大國之間合作至關重要的領域另闢蹊徑以改善關係，是中美急需做的事。他稱兩國近期「沒就任何事認真談判」，但其實「有非常重要的事需要商討」。

他稱：「中美關係起作用是必不可少的，但現時它們完全功能失調，而這個，當然對解決我們現有很多問題的能力有影響。」

聯合國秘書長古特雷斯6月18日在紐約聯合國總統會見傳媒。（Reuters）

他稱，11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行的全球氣候峰會是一個警號。他稱「我們（人類）瀕臨災難邊緣，峰會也有真的失敗的危機。」

他也呼籲新興經濟體需付出更多，並稱迄今為止它們在這方面的雄心不足。

古特雷斯也在訪問中提到阿富汗，他促請大國豁免對現時控制政府的塔利班成員的制裁，以協助阿富汗處理經濟危機。他稱這不代表承認塔利班。他稱：「完全扼殺阿富汗不是解決辦法，我們需在旅遊（意即針對塔利班成員的旅遊禁令）以及『讓現金注入該國的機制』有豁免。」

他警告稱，倘阿富汗經濟崩潰，對當地民眾來說是災難，大家會看到大型難民潮出現。