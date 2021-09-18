6囚犯挖地道逃出以色列監獄後　湯匙成為巴勒斯坦人抗爭新象徵

以色列9月初有6名巴勒斯坦人挖地道越獄，據當地傳媒所指，他們使用的工具是湯匙。猶如電影的情節在現實發生後，湯匙隨即成為巴勒斯坦人的新抗爭象徵，以此象徵「自由」。以色列政府至今捉回其中4名逃犯，尚有2人在逃。



越獄事件發生在9月6日，6名巴勒斯坦囚犯成功突破以色列最高設防的吉勒博亞監獄（Gilboa Prison），當時已有大批巴勒斯坦人上街慶祝。據傳媒最初報道，6人靠「一隻湯匙」在牢房水槽下挖洞，最後憑藉地道成功離開。以色列政府之後抓回其中4名逃犯。

↓6人越獄後大批巴人上街慶祝

雖然這隻湯匙的作用可能遭到誇大，例如其中一名囚犯的律師後來向傳媒稱，囚犯除了使用不止一隻湯匙，另外也有使用碟子、水壺手柄作工具，但無阻巴勒斯坦人繼續讚揚6人憑「奇蹟湯匙」逃脫。

巴勒斯坦民眾上街集會時，部份人便會高舉湯匙象徵反抗，又有科威特藝術家阿卜杜勒（Maitham Abdal）製作名為「自由之匙」的雕塑，紀念6人越獄事件。

The spoon has become an icon in Palestinian history.#FreePalestine#نفق_الحرية pic.twitter.com/94LDMkN7Fj — Palestine in Exile (@ExilePalestine) September 12, 2021

在美國華盛頓特區，一批社運人士9月13日到以色列駐華盛頓大使館外示威時，更是把數百隻湯匙拋擲到大使館門外的地上，成為示威新方式。

A week ago, six Palestinian political prisoners escaped from prison by digging a tunnel with spoons. Today, protesters led by @palyouthmvmt threw 465 spoons in front of the Israeli embassy—a gesture of solidarity with the 4,650 Palestinians caged by the occupiers. #FreeThemAll pic.twitter.com/tZ9n5QpN9F — Ben Gutman (@benjgutty) September 12, 2021

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