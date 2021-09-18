澳英美聯盟｜法國嬲到召回兩國駐外大使　豈止因為煮熟的鴨子飛了

澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議9月15日達成，法國被指是最後一刻才知道，也被排除在外。事件3天後有新進展，法國9月17日召回駐美及駐澳大使，這做法應是前所未見。



澳洲從加入AUKUS獲得核動力潛艇，它向法國訂購潛艇的合約取消。總值650億美元的潛艇合約告吹、據稱整個聯盟談判過程法國都被蒙在鼓裏，固然令法國非常不滿。法國在法澳戰略夥伴關係以及印太戰略中的輸蝕，以及巴黎政府從美國所得到的待遇，或是令它如法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）所言、感到「極度憤怒」的原因 。

圖為2021年9月15日，法國總統馬克龍於楓丹白露宮接待阿布扎比王儲阿勒納哈揚。（AP）

憤怒之情溢於言外

美國及英國等雖出言安撫，澳洲言談間也否認這次做得難看，但無甚作用。

澳洲更疑似反駁稱，已就可能做出的決定事先讓法國官員知悉，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月下旬也已從澳洲總理莫森（Scott Morrison）口中知道坎培拉可能的決定。難怪有聲音指出，為何莫里森稱向馬克龍致電解釋卻找不到人了。

法國的怒火「愈燒愈旺」，AUKUS的消息公布後，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）16日稱對此「極度憤怒」。在外交辭令來說，使用「極度憤怒」是相當嚴重的說法。

果不其然，法國駐美國大使館9月16日取消本為慶祝法美同盟而設、17日於華盛頓舉行的晚宴。

圖為法國外長勒德里昂2021年9月10日在德國一所大學與德國及波蘭外長出席聯合記者會（Reuters）

老盟友備感羞辱

美國白宮官方的說法是，法國為其「最古老的盟友」。但正如英國廣播公司（BBC）記者普勒特-馬謝爾（Barbara Plett-Usher）18日分析稱，從AUKUS一事看來，這不太可能是一個應承會與盟友緊密合作的國家所做出的「尷尬的誤判」。

法國的「不適」有多嚴重，從兩名高官的說話可見一斑。

勒德里昂16日批評AUKUS項下的核潛艇協議是美國總統拜登（Joe Biden）在法國「背後捅一刀」，更稱這不是「盟友之間應做的事」。法國駐美大使埃蒂安（Philippe Etienne）在談及AUKUS事件時在言談間則暗示，美國背叛了法國一貫以來的忠誠。

AUKUS：圖為9月15日，美國總統拜登準備在白宮透過視像會議，與英國首相約翰遜及澳洲總理莫里森一起宣布達成歷史性的澳英美聯盟AUKUS防衛協定。（Reuters）

如此聯盟才最傷人

法國不僅料將承受合約取消對其國防工業的經濟衝擊，戰略上法國在印太地區亦其他國家輸蝕。法國在「印太戰略」中忽然成了「局外人」，是令巴黎最不能接受的事。

法國外長勒德里昂和國防部長帕利（Florence Parly）15日發布聯合聲明時表達不滿。他們稱在一些國家於印太地區面對挑戰之際，美國卻選擇將法國排除在外，這是政策缺乏連貫性，而法國只能表示遺憾。

在多國於印太地區競相提升影響力之際，美國這決定，是排除了它其中一個最強的盟友，華府理應清楚。法國在印太地區有重大利益，它與其他國家在這個區域以往亦有協調。

美國8月倉猝撤出阿富汗導致撤走行動陷入混亂，以及發生恐襲事件，導致包括法國在內的北約盟友不滿。由此看來，法國召固兩國大使，料是多種不滿及失望累積多時的結果。

在美國前總統特朗普（Donald Trump）導致美歐盟友關係變僵後，美國總統拜登（Joe Biden）在AUKUS一事處理的手法，亦不利他想重設跨太西洋關係。