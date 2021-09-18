澳英美聯盟｜法國嬲到召回兩國駐外大使　豈止因為煮熟的鴨子飛了

澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議9月15日達成，法國被指是最後一刻才知道，也被排除在外。事件3天後有新進展，法國9月17日召回駐美及駐澳大使，這做法應是前所未見。
澳洲從加入AUKUS獲得核動力潛艇，它向法國訂購潛艇的合約取消。總值650億美元的潛艇合約告吹、據稱整個聯盟談判過程法國都被蒙在鼓裏，固然令法國非常不滿。法國在法澳戰略夥伴關係以及印太戰略中的輸蝕，以及巴黎政府從美國所得到的待遇，或是令它如法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）所言、感到「極度憤怒」的原因。
憤怒之情溢於言外
美國及英國等雖出言安撫，澳洲言談間也否認這次做得難看，但無甚作用。
澳洲更疑似反駁稱，已就可能做出的決定事先讓法國官員知悉，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月下旬也已從澳洲總理莫森（Scott Morrison）口中知道坎培拉可能的決定。難怪有聲音指出，為何莫里森稱向馬克龍致電解釋卻找不到人了。
法國的怒火「愈燒愈旺」，AUKUS的消息公布後，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）16日稱對此「極度憤怒」。在外交辭令來說，使用「極度憤怒」是相當嚴重的說法。
果不其然，法國駐美國大使館9月16日取消本為慶祝法美同盟而設、17日於華盛頓舉行的晚宴。
老盟友備感羞辱
美國白宮官方的說法是，法國為其「最古老的盟友」。但正如英國廣播公司（BBC）記者普勒特-馬謝爾（Barbara Plett-Usher）18日分析稱，從AUKUS一事看來，這不太可能是一個應承會與盟友緊密合作的國家所做出的「尷尬的誤判」。
法國的「不適」有多嚴重，從兩名高官的說話可見一斑。
勒德里昂16日批評AUKUS項下的核潛艇協議是美國總統拜登（Joe Biden）在法國「背後捅一刀」，更稱這不是「盟友之間應做的事」。法國駐美大使埃蒂安（Philippe Etienne）在談及AUKUS事件時在言談間則暗示，美國背叛了法國一貫以來的忠誠。
如此聯盟才最傷人
法國不僅料將承受合約取消對其國防工業的經濟衝擊，戰略上法國在印太地區亦其他國家輸蝕。法國在「印太戰略」中忽然成了「局外人」，是令巴黎最不能接受的事。
法國外長勒德里昂和國防部長帕利（Florence Parly）15日發布聯合聲明時表達不滿。他們稱在一些國家於印太地區面對挑戰之際，美國卻選擇將法國排除在外，這是政策缺乏連貫性，而法國只能表示遺憾。
在多國於印太地區競相提升影響力之際，美國這決定，是排除了它其中一個最強的盟友，華府理應清楚。法國在印太地區有重大利益，它與其他國家在這個區域以往亦有協調。
美國8月倉猝撤出阿富汗導致撤走行動陷入混亂，以及發生恐襲事件，導致包括法國在內的北約盟友不滿。由此看來，法國召固兩國大使，料是多種不滿及失望累積多時的結果。
在美國前總統特朗普（Donald Trump）導致美歐盟友關係變僵後，美國總統拜登（Joe Biden）在AUKUS一事處理的手法，亦不利他想重設跨太西洋關係。