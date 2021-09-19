自民黨總裁選舉｜4人表述對華政策　河野強調溝通高市稱提高威懾

日本自民黨總裁選舉將在9月29日舉行，由4人角逐。因自民黨控制國會，當選者將成為新一屆的日本首相。4名候選人，包括河野太郎、岸田文雄、高市早苗及野田聖子在18日出席公開討論會，發表自各政策，包括對中國外交。



討論會由日本記者會協會舉辦，4人在會上各自就抗疫、能源、經濟、外交政策等表述意見。在對中外交問題上，河野太郎強調與中國的溝通十分重要，且並不只是在安全保障上，需在經濟與人文的交流上與中國持續溝通，兩國應定期舉行首腦會談。河野稱需向中國傳達國際社會的強烈訊息，阻止中國作出輕率的行為。

圖為9月18日，自民黨總裁選舉4名候選人各自表述政綱，河野太郎正在發言。（Reuters）

岸田文雄則指出，必須連同擁有相同普世價值的國家，呼籲中國作為大國應盡的行為。岸田表示將努力和平解決台灣問題，但稱若發生緊急狀況，日本將按照和平與安全立法的規定作出反應，以保護人民的生命安全。

河野及岸田曾任外相，岸田更在2012年至2017年間擔任接近5年的外相，是日本戰後歷任時間最長的外相之一。

另外兩名女性候選人，高市早苗及野田聖子則同歷任總務相。高市表示，必須為台灣出現緊急情況的可能做好準備。高市稱日本在軍事上能做的特別有限，在國防上也是如此，因此應讓日本提高必要的威懾和應對能力，與日美同盟相輔相成。

野田則表示，在美中的衝突下，關鍵是日本能否會採取現實的態度。日本在戰後誓言步向和平主義，野田強調這是日本發揮外交手段，化解危機的時候。