自民黨總裁選舉｜為爭相位　「對華鴿派」岸田激烈轉向

日本執政自由民主黨總裁選舉競選活動9月17日正式展開。行政改革擔當大臣河野太郎、前外務大臣岸田文雄、前總務大臣高市早苗早已宣布參選，而前總務大臣野田聖子則在最後關頭才加入戰團，有可能分薄其他候選人票源，將選舉更加無可置疑地帶進黨內大老影響力更大的第二輪投票。本系列文章集中介紹前三位最有可能出線的候選人，並就其任相前景作出分析評估。（系列文章之二：岸田文雄篇）



在日本自民黨黨內，第四大派閥領袖岸田文雄一直被認為是一個無趣且缺乏決斷力的人，曾被形容為「毫無特色」、「安倍刺身旁邊的佐料」。但他在此次總裁選舉中風格大變，採取激烈進攻姿態，包括要求限制黨內高層任期、對總幹事二階俊博發起攻擊、以及對華出乎意料的強硬，這都讓日本政壇大感意外，也使其逐漸擺脫面目模糊的尷尬境地，成為總裁有力候選人。究竟岸田文雄是何許人也？

按部就班的好好先生

岸田雖然一家從政，但本家不算十分顯赫。爺爺岸田正記為當選七次的參議員，但任期主要集中在戰前，其父岸田文武曾在官僚體系中官至中小企業廳長官，後轉選眾議員，在中曾根康弘內閣中擔任次官。不過，由於岸田正記之女嫁給前首相宮澤喜一的侄子，兩家結成姻親後連帶岸田家族政治實力水漲船高。

岸田文雄在沿着就讀早稻田大學、入職銀行這等精英模版生活度過青年時期後，又通過擔任父親秘書這一常見模式進入政界，歷練幾年後於1993年在廣島老家首次出選眾議員，並順理成章加入了宮澤喜一領導的、父親所屬的宏池會。岸田如今領導的岸田派，也是宏池會幾經流變的產物，算得上是家族傳承。

自當選議員以來，岸田一直勤勤懇懇沿着權力階梯往上爬，從2001年小泉政府便進入內閣擔任副大臣。他與黨內大多議員都融洽相處，包括所屬不同派閥的安倍，是黨內著名的好好先生。出身廣島的他也持和平主義，反核反戰，路線中庸平和。有觀察者認為岸田最大的賣點就是他的「良好個性」，一位自民黨高級官員形容「確實很少有自民黨議員不喜歡岸田」，這與他另一位競爭對手、性格孤高的河野太郎形成鮮明對比。

低調輔佐安倍多年 望獲禪讓夢碎

岸田的職業生涯在安倍二次拜相時期迎來突破，他從2012年至2017年擔任外相，時長僅次於戰後首任首相、被日本公認為少有具國際感的吉田茂。但岸田如此之長的外交經歷卻未有濺起水花。儘管他陪伴提出「俯瞰地球儀式外交」的安倍走遍全球，卻一直低調扮演輔佐角色，將鎂光燈全數讓給對方，自己鮮少留下有記憶點的畫面。相比之下，繼他之後擔任兩年外相的河野太郎，卻因風格鮮明、強硬與活潑並濟的「河野外交」讓人印象深刻。

岸田文雄（右）2015年向訪問廣島的時任美國總統奧巴馬（中）做介紹，這其實是岸田外交生涯的高光時刻，但只留下一張側面照片，這與喜歡拍照、風格高調的河野太郎形成鮮明對比。（日本內閣廣播官）

另據產經新聞旗下的《夕刊富士》透露，安倍啟用岸田一大考量其實是希望借力宏池會前任會長古賀誠與中國的人脈網絡，恢復2012年釣魚島事件後冰封的中日關係，不過實際上為雙邊關係發揮了主要作用的，還是身段靈活的安倍本人和因代表旅遊業利益與中國關係較密的自民黨總幹事二階俊博，中規中矩的岸田並不出彩。

不過，在自民黨政治中，沒有特色很多時候也是優勢，特立獨行、不受掌控的人往往會被黨內元老忌憚和孤立。有外務省人士透露，岸田能取得安倍信任就是因為「不宣傳自身的功勞，始終扮演輔佐角色」。他也因為這份忠誠和溫順，被長期認為是安倍屬意的繼承人。

在安倍2017年連受森友學園和加計學園等一系列醜聞衝擊，又逢東京都知事小池百合子組建的新黨在東京都議會選舉中大勝動搖其執政根基時，面對躍躍欲試的岸田，安倍在請求他繼續支持時，就暗示此後會支持他競選總裁，希望他稍安勿躁。岸田對此也欣然接受，並在同年內閣改組時轉任政調會長這一黨務要職，負責與商界和專家協商自民黨政策，為接任安倍做準備。

不過，安倍同年稍後利用朝鮮核試危機提前解散眾院大選，意外成功保住執政聯盟三分之二席位多數，他自然也取消了退位的打算，岸田也只好推後了拜相計劃。在2018年自民黨總裁選舉中，岸田出於謹慎，沒有聽取派閥內年輕議員的出戰呼籲，而是繼續支持安倍，爭取在三年後獲得對方「禪讓」。

但岸田再次失望了。在安倍2020年8月於疫中突然宣布辭職時，他當時在外出差，根本未有獲提前通知，這已是不詳預兆。此後在自民黨總幹事二階俊博率先支持時任官房長官菅義偉出選後，安倍稍作猶豫後也倒向菅義偉，迅速奠定了其勝利局面，岸田再次無緣相位。

岸田2020年初次競選自民黨總幹事不敵菅義偉。（美聯社）

據報道，這是因為安倍不確定缺乏知名度的岸田能否在對決中壓過黨內死敵石破茂，同時岸田在危機中的執政能力也引起一定懷疑。在疫情爆發的3月，安倍下令身為政調會長的岸田研究緊急紓困方案。《每日新聞》指出，儘管岸田最初也與多數黨友一樣，贊同向每人分發10萬日元，但考慮到安倍憂心財政支出，便轉而力推向收入減少的家庭分發30萬日元的計劃，約涵蓋全國五分之一的家庭，但這遭到了年輕議員、二階派和盟友公明黨的強烈反對，最後安倍和岸田只能改弦易轍，大幅修改法案。

岸田在此次事件中的左右搖擺傷害了他在黨內向心力，加深了其「優柔寡斷」、「難獨當一面」的形象，也使他渴望獲得安倍禪讓之夢破碎。

從中庸路線變身強硬派

在多次求而不得後，岸田在此次總裁選舉中決心革新面貌，從面目模糊的中庸派一舉轉為政策鮮明的進攻派。他先是利用黨內對二階俊博把持總幹事一職長達五年的不滿，推出「高級黨職一年一屆、最多三屆」的改革主張，旨在討好與二階派屢有摩擦的安倍派和麻生派、打散二階與菅義偉這對緊密盟友、營造出改革派的面目以拉攏眾多年輕議員。此招一出讓日本政壇普遍大為驚訝，似乎看到兔子急了也開始咬人。

此後，岸田打出了四位候選人之中最具雄心的經濟政策，他聲稱要推行一項30萬億日元的經濟刺激方案，還提出要改變「小泉以來的新自由主義路線」。他指出安倍經濟學雖卓有成效，但導致利潤集中在少數公司，需要注重「再分配和增長」，擴大支持中產階級，建立「新型日式資本主義」。

這與在野黨一貫對自民黨的批判不謀而合，也與另一候選人高市早苗高舉「安倍經濟學」旗幟的做法形成鮮明對比。該經濟政策的可行性暫且不論（岸田未提出加稅方案，如何控制日本嚴重的債務問題將是一大難題），但這股公開調整過去經濟路線的勇氣再次讓公眾意外。

岸田介紹他的「新型日式資本主義」經濟路線。（美聯社）

更出乎意料的可能還屬岸田的外交和國安政策。他一直被認為是「對華鴿派」，且派閥前掌門人是對華親善的古賀誠，派閥內許多議員也對華友好，但眼下岸田取態發生激烈轉向。

他稱應對中國將是政府未來的首要任務，將與美歐印澳等具有共同價值觀的國家合作，對抗專制制度。他同時預感「台灣海峽將是接下來的大問題」，可見他將維持乃至加強菅義偉政府後期向「親美友台」靠攏、而非講究「中美平衡」的路線。此外，岸田還稱將新設負責「人權」和「經濟安保」問題的首相助理職位，前者將「堅定而果斷地」處理新疆、香港和台灣問題，後者將防止半導體等重要技術外流。在國防上，岸田也稱需要強化海警隊的能力，且不會堅守國防開支不超過國內生產總值1%的原則。

此等與極端保守的候選人高市早苗不相上下的強硬政策，顯示了岸田拋棄中庸溫和路線，朝相位發起奮力一擊的決心，他也因此吸引了麻生、部分安倍派和部分竹下派的支持，再加上自己派閥的鼎力支持，也有不小的勝算。

不過，江山易改，本性難移，岸田眼下如此激烈地調整形象與政策，他真的改了缺乏決斷力、見風使舵的性格嗎？似乎沒有。例如，他9月2日在電視節目上被問到會否對涉及安倍的森友學園案再次啟動調查時，他稱「這是由國民來判斷的問題。國民說目前解釋不夠，所以需要進一步解釋。」《時事通訊社》稱安倍對此高度警惕，9月4日就支持另一候選人高市早苗，驚慌的岸田馬上在9月6日就改口稱不會對森友學園案重啟調查。

由此可見，即使岸田成功圓了首相之夢，但實際大權很可能也會繼續把持在安倍、麻生這些太上皇手中，他的國防安保政策因符合主流意見或能推進，但突破性的經濟政策就機會渺茫。如他當選，如何在歷史上留下烙印而不是成為又一位面目模糊的傀儡首相，這才是岸田面臨的最大課題。