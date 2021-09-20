英美澳核潛艇協議外交戰升級　據報法國取消與英防長會晤

澳洲撕毀與法國潛艇合同，轉而與英、美達成核潛艇協議引發外交戰持續升級。消息稱，法國國防部長取消與英國國防大臣的會晤。



據路透社9月19日報道，兩名知情人士稱，在澳洲取消與法國的潛艇訂單，轉而與華盛頓和倫敦達成協議後，法國取消原計劃於本周舉行的法國國防部長帕利（Florence Parly）和英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）的會晤。

消息人士稱，帕利個人決定放棄與英國國防大臣華萊士的雙邊會談。

2020年6月18日，法國總統馬克龍（左）訪問英國倫敦，與英國首相約翰遜（Boris Johnson，右）會面。（AP）

消息人士證實了英國《衛報》較早時一篇報道，即法英兩國國防部長的會談已被取消。

法國國防部與英國國防部均未對上述消息予以證實。

美國、英國和澳洲9月15日宣布建立名為「AUKUS」的新的三邊安全夥伴關係，美英兩國將支持澳海軍建立核潛艇部隊，澳洲從而取消了2016年與法國達成的常規潛艇建造協議。

2021年9月15日，美英澳公布達成核潛艇協議，美國總統拜登在白宮出席記者會。（AP）

合同撕毀後引發一場外交危機，法國政府9月17日宣布，召回法國駐美國和澳洲大使。

法國聲稱盟友沒有徵求法國意見，而澳洲表示，數月來已經向法國明確表示對該合同的擔憂。

據外媒報道，法國政府發言人9月19日表示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和美國總統拜登（Joe Biden）將於近日通話，通話是由拜登方面提議的，而馬克龍會要求美方對潛艇合作一事進行解釋。

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