澳英美聯盟｜法國召回駐美國及澳洲大使　就潛艇事件諮詢意見

澳洲、英國和美國9月15日宣布組成新的軍事聯盟、達成澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議，當中包括澳洲取消向法國訂購潛艇後，巴黎方面表達不滿。法國外交部17日宣布召回駐美國及澳洲大使，就事件諮詢意見。



法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）在聲明中表示，由於澳洲取消潛艇訂單的事件嚴重，總統馬克龍（Emmanuel Macron）因此作出召回大使的罕有決定。

法國海軍集團（Naval Group）本會負責建造澳洲下一代潛艇，但這份價值400億美元的合約因AUKUS告吹。勒德里昂16日批評澳洲此舉打破彼此之間的信任，亦稱極度憤怒。

他又批評美國將歐洲盟友排除在外的做法，形容美國總統拜登（Joe Biden）「暗算」法國，令法澳軍備協議泡湯。勒德里昂稱這種野蠻、單方的、以及不可預測的決策，令他想起美國前總統特朗普（Donald Trump）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日雖重申法國仍是區內重要夥伴，但似乎無法安撫巴黎方面的不滿。《紐約時報》同日報道，法國駐美國大使館決定取消一個預定17日在華盛頓舉行、紀念「海角戰役」（Battle of the Capes）240週年的晚宴。