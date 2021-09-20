俄杜馬選舉開始計票　初步結果顯示執政黨領先但優勢收窄

俄羅斯杜馬選舉投票結束，初步計票結果顯示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）領導的執政黨在選舉中贏得了決定性勝利，但領先優勢與上次選舉相比有所縮小。



綜合外媒報道，俄羅斯聯邦國家杜馬選舉的投票已經結束，計票工作已經開始。

俄中央選舉委員會的最新資料顯示，根據處理完選區選舉委員會25.03%選票的結果，執政的統一俄羅斯黨以44.26%的得票率在俄羅斯國家杜馬聯邦區選舉中領先。

2021年8月22日，俄羅斯總統普京在莫斯科出席統一俄羅斯黨的會議。（AP）

俄共以22.31%處於第二位，緊隨其後的是俄自由民主黨，為8.5%，「公正俄羅斯」黨得票率7.32%，新人民黨得票率6.58%。

根據INSOMAR在投票結束後公布的投票站出口調查結果顯示，統一俄羅斯黨、俄羅斯共產黨、自民黨和公正俄羅斯黨四個黨派進入俄國家杜馬。

根據出口民調結果，執政黨統一俄羅斯黨得票率45.2%，俄羅斯共產黨21%，自民黨8.7%，公正俄羅斯黨7.9%。

路透社稱，儘管這對於統一俄羅斯黨而言將相當於一個有力的勝利，但這弱於2016年杜馬選舉的結果，當時該黨贏得了超過54%的選票。

美國彭博社稱，民意調查顯示，儘管普京個人仍擁有廣泛的支持，但統一俄羅斯黨2021年早些時候的支持率是近十年來最低的，因為選民對生活水平停滯不前和其他不受歡迎的政策感到憤怒。

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