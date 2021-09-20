英媒：美英澳新協議針對中國　將改變印太地區權力平衡

英媒指出，美英澳新協議影響中國在南海和台灣海峽的軍事準備和反應，將成為威懾中國新工具。



英國廣播公司（BBC）9月19日報道，有專家指出，美國、英國和澳洲建立的新安全夥伴關係AUKUS標誌着印太地區戰略和政策模式的轉變。

報道指出，新協議的時機尤為重要，處在美軍撤出阿富汗一個月後，各界針對美國在亞太區域承諾表示懷疑之時。

9月15日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮透過視頻會議，與英國首相約翰遜（Boris Johnson）以及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）一起宣佈達成美英澳聯盟AUKUS防衛協定。（Reuters）

澳洲北領地政府國家安全顧問高級總監博肯斯坦（Guy Boekenstein）表示，AUKUS的成立是一件「大事」，因為這明確表明，三個國家都在劃清界線 ，開始抵制中國在印太地區的行為。

澳洲戰略政策研究所安全部主任舒布里奇（Michael Shoebridge）表示，澳洲注意到近年來北京對台灣和香港的威脅，以及南海的快速軍事化，因此，當涉及到戰略問題時，發起抵制似乎是唯一對中國有效的作為。

報道稱，澳洲擁有核動力潛艇並不意味着它的軍力會比中國更強大。但它確實改變了該地區的力量平衡；因為，如果中國確實面臨南海或台灣海峽的安全局勢，這將影響中國必需的軍事準備或反應。它確實改變了該地區的權力平衡。

中國駐華盛頓大使館9月16日對該協議回應稱，有關國家「應該擺脱冷戰思維和意識形態偏見」。新加坡智庫東南亞問題研究所高級研究員鍾偉倫（William Choong）分析稱，人們已預期北京會有激烈的反應和採取行動，但這又反過來讓澳洲與美國在威懾中國的工具箱中又多了一個工具。

澳洲、英國和美國9月15日達成澳英美聯盟（AUKUS）安全協議。為了得到美英在核潛艇和其他尖端領域的技術支持，澳洲取消與法國簽署的價值560億歐元、建造12艘核潛艇的協議，該舉動引起法國方面強烈不滿。