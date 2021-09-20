法國傳不滿瑞士改購美國戰機　法瑞領袖會面取消

瑞媒9月19日稱，法國不滿瑞士採購36架美國F35A戰機的手法，因此取消法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與瑞士聯邦主席兼經濟事務部長帕姆蘭（Guy Parmelin）11月的會面。



法媒19日稱，兩份瑞士報章、即《星期日晨報》（Le Matin Dimanche）和《星期日報》（SonntagsZeitung）引述匿名外交消息人士稱，法國指責瑞士國防部6月決定向美國洛歇馬丁（Lockheed Martin）購買36架F35A戰機後，再與包括法國「陣風」（Rafale）戰機製造商、 達索飛機製造公司（Dassault）在內的戰機製造商談判。

傳出法瑞領袖因採購法製戰機問題發生爭議前不久，澳美英聯盟9月15日成立、澳洲轉而藉此獲得核潛艇，而取消向法採購常規潛艇訂單。圖為法國總統馬克龍8月29日抵達伊拉克埃爾比勒國際機場。（AP）

法國方面亦否認瑞士媒體19日的報道，否認會面已被取消，並強調日程安排未完成。愛麗舍宮稱，會面從未被取消，尤其是並非因為瑞媒所稱的理由。

法國稱馬克龍原則上同意2021年初與瑞方會面，而瑞士則建議會面在11月進行。法方稱今夏已向瑞方說，11月會面或將是複雜，但補充說，最終會面日期仍未確定。

帕姆蘭的經濟事務辦公室確認，日程安排尚未完成，這意味着它不被視為「取消已確認的會面」。辦公室亦指出，帕姆蘭的訪問不是國是訪問（State visit），而只是「工作訪問」。