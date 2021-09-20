海地難民湧至美國德州邊境　華府7班機遣返

美國此前政府報告表示，2021年抵達墨西哥邊境移民人數激增，7月份被拘留人數打破過去21年來記錄，超20萬人。因此，美國擬每日派7班飛機遣返來美非法移民，將人直接運回母國。



美聯社9月20日報道，有美國官員透露，拜登（Joe Biden）政府計劃從9月22日起，每日派遣7班飛機，啟動大規模難民遣返行動。

報道稱，9月19日有超過329名海地非法移民，分別透過3架次航班抵達海地首都太子港（Port-au-Prince），預計9月21日增至6架次航班。美聯社援引政府官員消息透露，政府將從9月22日開始，每天派遣7班的驅逐班機，其中4班飛往太子港，3班飛往海地角。

國際難民組織的倡導人士沙赫爾（Yael Schacher）說，上一次這種沒有尋求庇護機會的驅逐行為發生在1992年，當時美國海岸警衛隊在海上攔截了海地難民。

美國邊境巡邏隊隊長奧爾蒂斯（Raul L. Ortiz）9月19日稱，自9月17日以來，已有3,300名非法移民從德爾里奧（Del Rio）的營地轉移至撤離班機或者拘留中心，希望未來一周可將剩下約1萬2千名的移民全數撤出。

奧爾蒂斯稱，美國正在和非法移民人士的母國和其曾經停留過的國家接洽，希望這些國家能夠重新接收難民返回當地。

報道指出，雖然營區內的大多都是海地人，但其中也有來自古巴、秘魯、委內瑞拉和尼加拉瓜等的國民。