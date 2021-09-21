聯合國秘書長古特雷斯警告中美避免新冷戰

撰文：王晶晶
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自9月21日開始，聯合國將舉行為期一周的聯大第76屆會議一般性辯論。秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在會議前夕表示，即使存在分歧，但中美應該在氣候方面合作，並在貿易和科技方面展開更積極的談判。

圖為2021年9月20日，在紐約聯合國總部舉行的第76屆聯合國大會上，古特雷斯發表講話。（AP）

9月20日，古特雷斯接受美聯社專訪時表示，「即使在人權、經濟、網絡安全和南海主權問題上存在持續的政治分歧，中美仍應在氣候問題上進行合作，並在貿易和科技方面進行更積極的談判。不幸的是，今天我們只有對抗。」

古特雷斯發布第76屆聯合國大會一般性辯論宣傳片：

「我們需要重新建立兩大勢力間的功能性關係。」古特雷斯認為，這對解決疫苗問題、氣候變遷以及許多其他全球挑戰至關重要，國際社會尤其是超級強國之間，若缺少具建設性的關係，便無法解決這些問題。

古特雷斯還表示，新冷戰可能更加危險，因為蘇聯-美國的對立創造了明確規則，雙方都意識到核毀滅的風險，這衍生出枱面下的渠道，以確保局面不會失控。「如今一切都更加不穩定，過去的危機管理經驗也不復存在。」

古特雷斯還稱，美國和英國協助澳洲發展核動力潛艇的協議，「在中美完全失調的關係中……只是更為複雜的拼圖中的一小片」。 美英澳上周宣布成立新印太聯盟AUKUS，這惹惱了中國與法國。

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