聯合國大會｜出席須接種新冠疫苗　巴西總統堅持發言又不打針

聯合國大會高級別大會即將在9月21日舉行。與2020年的全視像大會不同，這次大會將會有逾百個國家的領導人及代表出席，紐約市將要求每一名進入聯合國大會的人完成接種疫苗。但有國家領導人表示不會接種疫苗，但堅持要在大會上發言，他就是巴西的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）。



根據紐約市的規定，所有室內的大型聚會活動，所有出席人士都必須已接種疫苗，包括聯合國大會。為方便會議進行，在大會會場還特別設置了免費的即時病毒檢測，並設有疫苗接種中心，方便出席人士「補針」。

圖為2020年9月21日，為於紐約的聯合國大會總部。（Reuters）

消息公布後，俄羅斯和巴西反對。俄羅斯駐聯合國代表抗議表示只有持有疫苗接種證明的人才能進入大會，原因並非所有國家都使用獲美國批准的新冠疫苗。

俄羅斯國民大部分只接種了自行研發的疫苗，衛星V（ Sputnik V）疫苗，疫苗未被美國認可及使用。

巴西總統博爾索納羅則表示，無意在前往聯合國大會前接種疫苗。他在2020年曾染疫康復，他後來聲稱「體內有大量抗體」，已經對新冠肺炎免疫，因此不會接種疫苗。

聯合國大會主席沙希德（Abdulla Shahid）表示不會強制與會的參加者提供疫苗接種證明，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦指出無法告訴一名領導人若他沒有接種疫苗就不能進入會場。

另一方面，亦有部分國家領導人決定不會前往美國，以視像形式遙距進行發言，如中國國家主席習近平。