白宮：中美之間是競爭而非對抗

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）9月20日警告中美避免新冷戰。白宮發言人回應稱，美中之間是競爭而不是衝突關係。



在9月20日的白宮例行記者會上，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）被問到古特雷斯的這番評論時表示，她不同意用「對抗」來形容美中關係。

普薩基提到了美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平9月9日的通話。

普薩基還表示，拜登將在聯大講話中表明「美國不尋求同任何國家展開新冷戰」。

普薩基說：「首先我要說，（拜登）總統的觀點以及本屆政府的觀點是，我們與中國的關係不是衝突，而是競爭，因此我們不同意對美中關係的這種描述。」

「我要指出，上周拜登總統與習（習近平）主席的新聞稿顯示，這次90分鐘的通話涵蓋了廣泛議題，這是一次坦誠的對話，肯定沒有爭論升級。」

「我們認識到，中國雖然是一個我們可能對其參與國際事務的一些方式有異議的國家，但我們也有希望與之繼續共事的領域，聯合國秘書長也提到許多這類議題。」

「拜登總統今天（20日）晚上要與他（古特雷斯）會談。我還要指出，大家都知道，拜登總統明天（21日）將在聯合國大會上講話，他將絕對清楚地表明，他不會尋求與世界上任何國家未來展開新冷戰。」

普薩基最後說：「我們將繼續追求我們的利益，我們將繼續提升全球優先事項，但（新冷戰）不是美國的目標或政策。」

自9月21日開始，聯合國將舉行為期一周的第76屆聯合國大會一般性辯論。聯合國秘書長古特雷斯在聯大會議前夕表示，即使存在分歧，但中美應該在氣候方面合作，並在貿易和技術方面進行更強有力的談判。