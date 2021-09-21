澳英美聯盟｜歐盟聲援法國要求美澳澄清　批澳方做法無法接受

澳英美聯盟（AUKUS）結成，澳洲與法國潛艇合作被撕毀事件持續發酵。歐盟領導人相繼表態聲援法國，要求美國與澳洲澄清。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月20日表示，澳洲對法國的態度令人無法接受，歐盟需要在兩國關係正常化之前找到答案。

馮德萊恩20日在接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表示，美英澳三國的行為是不可接受。歐盟需要知道到底發生了什麼，以及為什麼會發生這樣的事情。

馮德萊恩說：「因此，在你繼續照常工作之前，你首先要澄清這一點。」

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）20日也在紐約表示，美國此舉缺乏信義，讓人難以理解，歐盟要求美國作出澄清。

據《愛爾蘭時報》報道，法國歐洲事務部長博納（Clément Beaune）表示，法國可能阻止歐盟與澳洲貿易協議取得進一步進展。

博納告訴美國政治新聞網站Politico：「守信是民主國家和盟友之間信任的條件。因此，與一個我們不再信任的國家進行貿易談判，就好像什麼都沒發生一樣，這是不可想像的。」