加拿大大選｜TikTok明星深得青年喜愛　駔勉誠再成造王者左右大局

加拿大9月20日舉行大選。根據目前形勢，總理杜魯多（Justin Trudeau）將未能如願重奪絕大多數控制權組成多數政府，意味過去兩年支持杜魯多少數政府的新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）或再度成為造王者。



42歲的駔勉誠是刑事辯護律師，2017年當選新民主黨黨魁，是加拿大首位可見少數族裔聯邦政黨常規黨魁。經常包裹螢光色頭巾的他深得年輕選民喜愛，選前支持度超越「官仔骨骨」的杜魯多和保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）。

駔勉誠或許是加拿大政壇的「異類」，說的不是他的身份，而是他「落地」的舉動。當杜魯多做盡所有例行公關門面，以專業認真的形象面向選民，駔勉誠卻選擇穿起無袖運動衫上載自己跳舞的片段到TikTok。他的TikTok影片觀看次數不時都超過百萬，他也經常將競選活動最新情況上載到Instagram和Snapchat。去年，駔勉誠和美國眾議員奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）直播打機籌款。

與杜魯多一樣，駔勉誠年輕而且有魅力，所以很多人把他們相提並論。不過駔勉誠最近就跟對方「劃清界線」：「我不是杜魯多。我不像他。我過了一個不同的生活。我明白不被重視、一文不值的痛苦。」出生於安大略省的他年少時一直跟任職不同醫院的精神科醫生父親漂泊。後來父親酗酒，當時就讀大學的駔勉誠帶同弟弟出走。跟「子承父業」的杜魯多相比，駔勉誠逆境自強的故事更加能夠感動人心。

圖為2021年7月13日，加拿大新民主黨黨魁駔勉誠呼籲年青選民投票。（TikTok：thejagmeetsingh）

個人魅力不代表一切。根據加拿大的國會制度，選民是從地區候選人選出下議院議員，而不是直接投票給黨魁。即使駔勉誠人氣「爆燈」，不代表能夠直接將人氣化成選票。達爾豪西大學（Dalhousie University）政治科學教授特恩布爾（Lori Turnbull）稱，選民經常視新民主黨是第三黨，不是組成政府的材料，駔勉誠已經做盡。換句話說，新民主黨是加拿大選舉制度的「犧牲品」，擺脫不了「三奶命」。

即使新民主黨的選情較上屆樂觀，距離組成政府的國會半數170席門檻仍然路遠，不過駔勉誠還能夠發揮造王者的關鍵作用。過去兩年，杜魯多的少數政府依賴新民主黨的支持。新民主黨也積極向政府施壓，推動增加社會開支，並阻撓之前提早大選的計劃。如果今次自由黨和保守黨都未能取得絕對多數，新自主黨的取態將決定誰能夠執掌政權，而駔勉誠也可以藉此爭取處方藥物普及、向富人增稅、提高最低工資和取消學生債務等。

杜魯多執政多年，明星光環早就開始褪色。駔勉誠向路透社表示，選民受夠了自由黨視他們為理所當然，「事情沒有變好，事情變差，所以他們期待有點不一樣。」被問到新民主黨與自由黨或保守黨有什麼方面可以合作時，駔勉誠未有明確表態，「如果有人想與我一起合作向超級富人徵稅，我歡迎他們這樣做。」雖然杜魯多很有可能仍然保住總理職位，但駔勉誠對政府施政的影響力將持續。