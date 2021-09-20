加拿大大選｜杜魯多料可連任　惟自由黨無望成為國會多數派

加拿大9月20日提前進行國會下議院選舉，希望以借抗疫成功一舉成國會多數派，民意調查結果卻顯示他的如意算盤恐怕打不響。惟自由黨應可在國會維持相對多數地位，以少數派政府執政，並在一些政策上做出妥協。外界預期，是次選舉最快在香港時間21日早上有結果



加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）8月宣布解散下議院提早舉行選舉，希望挾着防疫有成帶來的高民望，一舉讓自由黨在下議院拿下過半議席，但當地不久後加國出現新一波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，導致自由黨在民調中的支持度一路下降，甚至一度被保守黨爬頭。

杜魯多冀望扭轉乾坤，選前最後一天展開長達4,500公里的拉票之旅。他在19日的最後拉票日於安大略省尼亞加拉瀑布城（Niagara Falls）向支持者說，加拿大需要明確、強勢的領導，堅定推動疫苗接種，而保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）做不到，也不會做。奧圖爾主張的是進行快速篩檢。

選前最後一次的民調結果顯示，自由黨支持度略高於31％，保守黨則低於31％。分析稱由於加拿大選舉採取簡單多數制，倘兩黨民調差距極小或平手，在都會地區更具勢力的自由黨，較有可能拿下更多席次。

圖為2021年9月19日，加拿大總理杜魯多在下議院選舉舉行前進行最後一天的拉票活動中，在安大略省旺市向群眾揮手。（Reuters）

加拿大廣播公司（CBC）基於國內民調結果平均數推測席次分布，稱自由黨看來可在合計338席中拿下155席，保守黨則奪得119席；兩黨皆未到過半所需的170席門檻。

彭博社20日稱，倘若結果一如上文推測，自由黨無法取得超過170席，對該黨來說是失望的結果。這是選民第二次以選票否決杜魯多全面掌控該國立法的意圖，而新一屆下議院與上一屆議席分布也幾乎沒改變，意即杜魯多會領導一個「穩定的少數派政府」，在推動大部分政策時，需獲得其他政黨支持。

杜魯多倘順利連任，這也會是加拿大史上第8次出現同一位總理連續3次在選舉中勝出，而他的父親老杜魯多（Pierre Elliott Trudeau）也曾締造這項紀錄。