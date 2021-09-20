加拿大大選｜一文看懂重點：為何提早大選？誰最有機會獲勝？

加拿大即將在9月20日稍後時間舉行國會大選，大選將選出加拿大國會下議院388名議員。加拿大在2019年才舉行選舉，但總理杜魯多（Justin Trudeau）在8月解散國會，提早舉行大選。



為何舉行大選 ?

在2019年大選中，杜魯多所屬的自由黨雖然獲勝，但僅獲得157席未過半數，成為少數派政府。所以這次大選一般認為是杜魯多希望趁抗疫成功，取得民意支持之際，試圖快速舉行選舉搏取獲得更多議席，重奪國會大多數席位。

大選民調現況

就在8月杜魯多宣布解散國會，重新大選不久，加拿大迎來第四波新冠疫情。國民普遍質疑疫情下舉行大選的理由，令自由黨支持度急跌，與最大在野黨的保守黨差距收窄，甚至一度被反超。

圖為9月19日，加拿大保守黨黨魁奧圖爾正在安大略省的萬錦市出席活動拉票。（Reuters）

不過，由於保守黨內部對抗疫不統一，同時主張鬆綁部分槍管限制，形勢很快就扭轉過來。根據加拿大廣播電視（CBC）最新民調，至大選日自由黨及保守黨支持度分別為31.3%及30.9%，相當接近。

預測選舉結果

由於加拿大採用單議席單票制，全國選區候選人及政黨勢力不一，全國民調不一定能反映實際選舉結果。外界普遍預料自由黨較大可能勝出選舉，但相信無法如願取得國會過半數議席。

國民關心什麼政策

這次的大選主要關注的包括了抗疫與房屋部分。杜魯多政府推動企業及機構強行要求僱員接種疫苗，包括受聯邦監管的行業。政策受到一定的抗議，保守黨雖然同樣主張鼓勵接種疫苗，但強調要出於人民意願。

可是部分受保守黨政府管治的省份，如艾伯塔省每日新增感染者不斷上升。艾伯塔省省長肯尼（Jason Kenney）在15日就太早放寬防控措施致歉。

圖為9月19日，杜魯多乘坐寫上自由黨標誌的飛機，抵達多倫多機場，準備出席拉票活動。（Reuters）

另外，由於疫情女性就業率急劇下降，自由黨承諾在5年內花費300億加元建立全國育兒計劃，包括設立每天僅需10加元的托兒服務系統。保守黨則表示會取消這些項目，以建立每年高達6,000加元的稅項減免，以幫助支付托兒費用。

房屋問題亦成為了這次的選舉議題，自杜魯多上任以來，房價飆升了約70%。杜魯多承諾在未來4年內建造、修復140萬套房屋，並採取其他措施緩和房價。保守黨則表示將通過在3年內建造100萬套房屋，並放寬一系列抵押貸款，讓國民更易購買房屋。