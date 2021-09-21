澳英美聯盟｜拜登欲就潛艇協議與馬克龍通話　白宮：不會放棄交易

澳英美核潛艇協議引發美歐關係出現裂痕，白宮稱，美國總統拜登（Joe Biden）正在試圖與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話。



美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）在9月20日的新聞發布會上表示，美國總統拜登正在試圖與法國總統馬克龍通話，以緩解因潛艇合約事件造成的緊張局勢。

普薩基告訴記者，拜登與馬克龍的電話會談將在未來幾天舉行，但官員們仍在努力安排。

普薩基說：「我希望（拜登）總統在這次電話會議上做的是重申我們的承諾，與我們最古老、最親密的夥伴之一合作，應對國際社會面臨的一系列挑戰。當然，他將討論最近的事態發展和我們在一系列問題上正在進行的合作——當然是我們在印度太平洋地區的共同利益，但也包括一系列全球挑戰和問題。」

她指，「在我們努力解決世界上一系列問題的同時，我們繼續期待與法國的緊密聯盟——我們最強大的夥伴之一。」

記者追問：美國也沒打算放棄與澳洲的潛艇交易吧？普薩基回答：「不，我們不會放棄。」

另一位白宮官員表示，拜登要求能夠與馬克龍交談，討論未來兩國的方向。