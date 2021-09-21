俄羅斯選舉｜共產黨突飛猛進成為最大贏家　黨中央主席感滿意

俄羅斯國家杜馬選舉最終結果出爐。俄羅斯中央選舉委員會9月21日宣布，執政統一俄羅斯黨勝出，得票率為49.82%。位居第二的俄羅斯聯邦共產黨得票率從上屆的13.34%增至18.93%，為今次最大贏家。



俄羅斯聯邦共產黨有多名候選人獲反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）的「智慧投票」配票計劃加持，加上選民不滿生活水平和收入下降，俄羅斯聯邦共產黨於遠東和西伯利亞地區取得好成績。共產黨於國家杜馬的議席將從43席增至57席，為前總統葉利欽（Boris Yeltsin）時代以來最好成績的其中一次。

俄羅斯聯邦共產黨中央委員會主席久加諾夫（Gennady Zyuganov）表示，共產黨和左翼愛國勢力於選舉表現得頗成功，因為共產黨提出發展完全的計劃，將協助國家走出系統危機。他形容，自由和國家復興的風從東面吹起。

圖為2021年9月19日，俄羅斯聯邦共產黨中央委員會主席久加諾夫於莫斯科出席記者會。（AP）

雖然如此，俄羅斯聯邦共產黨仍然未能威脅統一俄羅斯黨的地位。同一時間，共產黨聲稱選舉舞弊，並拒絕承認電子選票的結果。據指，當莫斯科開始點算電子選票，「智慧投票」配票計劃支持的候選人領先優勢逐漸消失，克里姆林宮支持的候選人全取首都15區的議席。