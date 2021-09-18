俄羅斯選舉｜反對派推配票APP挑戰普京　被蘋果Google下架

俄羅斯9月17日至19日舉行國家杜馬選舉。目前身陷囹圄的反對派領袖納瓦利內（Alexei Navalny）和他的盟友雖然沒有參選，但仍然嘗試利用配票計劃「智慧投票」（Smart Voting）挑戰總統普京（Vladimir Putin）的統一俄羅斯黨。不過開始投票當日，「智慧投票」應用程式被蘋果公司（Apple）和谷歌公司（Google）下架。



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「智慧投票」是納瓦利內陣營2018年構想的計劃，用來宣傳最有可能擊敗統一俄羅斯黨的候選人，但不會宣傳特定的反對派政黨。

同樣的配票計劃曾兩次用於地區選舉。2019年，反對派候選人成功於莫斯科市議會選舉取得45席中的20席。2020年，執政統一俄羅斯黨於新西伯利亞（Novosibirsk）、坦波夫（Tambov ）和托木斯克（Tomsk）的議會失去大多數優勢。

納瓦利內的戰略師沃爾科夫（Leonid Volkov）向美聯社表示，「智慧投票」將就國家杜馬選舉和同時舉行的地區選舉推薦約1,300名候選人。

圖為2021年9月17日，俄羅斯莫斯科有手機顯示「智慧投票」應用程式。（AP）

今次，反對派的如意算盤卻未能打響。納瓦利內因為違反假釋被判入獄。主要盟友面對刑事訴訟。他的反腐敗基金會（Anti-Corruption Foundation）和地區組織遭列為極端主義組織，導致數以百計與組織相關的人可能遭到起訴。有人流亡。網站被封鎖。地區辦公室被關閉。反對派陣營幾乎潰不成軍。

「智慧投票」最終更加被下架。網站版早就已經被封鎖。俄羅斯官員最近數週要求蘋果和Google將應用程式從商店下架，否則視為干預選舉，並將處以罰款。俄羅斯外交部上週甚至就事件召見美國大使。蘋果和Google的代表16日獲邀前往議會上院聯邦委員會會面。一日之後，應用程式從此消失於商店。

反對派直斥兩間公司「向克里姆林宮的勒索折腰」。美聯社引述知情人士稱，Google面對監管機構的法律要求和刑事檢控的威脅，因此被迫移除應用程式。他還指，俄羅斯警察13日曾到訪Google位於莫斯科的辦公室，執行法院的禁制令。根據納瓦利內盟友日丹諾夫（Ivan Zhdanov）所指，蘋果解釋移除應用程式是因為反腐敗基金會遭列為極端主義組織和干預選舉的指控。

圖為2021年8月14日，俄羅斯莫斯科有手持「智慧投票」標語的示威者被警察帶走。（AP）

有人會說是「政治審查」，有人會說是「違反法律」，但不論如何，蘋果公司和Google的處境都十分艱難。莫斯科新經濟學院政治經濟學教授葉尼科洛波夫（Ruben Enikolopov）表示，雖然兩間公司沒有公布於俄羅斯的收益，但他們於當地有很多利害關係，「這是很龐大的市場，1.4億人」，「對他們來說，失去這樣一個市場，完全不是微不足道。 （失去市場）不會真的削弱他們的財務表現，但是很大的打擊，所以他們會付出很多努力，避免損失。」而且，他們也要為駐當地的員工着想。

即使如此，有人卻毫不同情兩間公司，認為他們是自討苦吃。聯合國前特別報告員凱（David Kaye）稱，他們的確處於艱難的處境，「但是他們把自己置身此地」。他認為，這些公司實際是執行俄羅斯打壓行動的一部份，不管有沒有充分理由，他們都是同謀，需要解釋。歸根究底，當社交媒體成為資訊守門員，問題就會接踵而來。面對世界不同政府的不同尺度，科網公司願意退讓多少步，是必須思考的問題。