澳英美聯盟｜法國外長批評美國背信　呼籲歐洲認真思考與美國同盟

澳英美聯盟AUKUS結結成，澳洲撕毀與法國潛艇合同事件持續發酵。法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）在聯合國大會一個記者會上，批評美國與澳洲的行為破壞盟友國家間的互信，呼籲歐洲國家「認真思考」與美國的同盟問題。



法國24（France 24）電視台報道，法國外長勒德里昂9月20日在紐約參加聯合國大會時，在一個記者會上就美英澳簽署核動力潛艇協議，批評美國。

勒德里昂表示，美國與澳洲破壞盟友國家間的互信。他表示法國與美國的聯盟意味着「透明」、「解釋」、「相互交談」，但由於美國的行為，「今天這些都需要進一步閘明澄清」。

勒德里安指責美國背叛盟友的行為，並呼籲歐洲國家「認真思考」未來與美國的同盟問題。同時譴責美國對中國採取「對抗性的方針」，並對歐洲被排除在美國亞太戰略外感到遺憾。

圖為9月21日，法國外長勒德里昂在紐約聯合國大會一個記者會上，批評美國。（Reuters）

法國原定安排在9月22日稍後時間在聯合國大會上發言，但總統馬克龍（Emmanuel Macron）不會參加，並僅在會上播放外長勒德里昂預先錄製的發言。行動被視是法國對美國的抗議。

白宮發言人20日表示，美國總統拜登（Joe Biden）將與法國總統馬克龍對話，以緩和澳法潛艇合同被撕毀事件引發的緊張局勢。