伊朗新總統聯合國大會演說　斥美國制裁如新戰爭方式

聯合國大會9月21日播放伊朗新總統萊希（Ebrahim Raisi）的預錄講話，他在演講中將矛頭對準美國，美媒指，此遠比他的前任魯哈尼（Hassan Rouhani）過去在聯合國大會上發表的講話尖鋭。



美聯社9月22日報道，伊朗新任總統萊希在9月21日的聯合國大會上致辭時抨擊美國對伊朗實施的制裁是一種戰爭機制，並強烈譴責華盛頓內部日益嚴重的政治分裂。

他表示，制裁是美國與世界各國的新戰爭方式。尤其在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，這種經濟制裁相當於「反人類罪」。

報道指出，美國的制裁雖然允許人道主義援助，但使國際採購藥品和設備變得更加困難。伊朗在新冠疫情期間有近11.8萬人死亡。

萊希在講話中還提到美國前總統特朗普（Donald Trump）支持者1月份衝擊國會、8月份有阿富汗人在喀布爾機場絕望緊緊抓住一架美國飛機後墜亡的可怕場景。

他表示，國會大廈和喀布爾事件向世界表明，美國的霸權體系無論是在國內還是國外都沒有可信度，華盛頓強加「西方式身份」的計劃已經失敗。他還強調，「今天，美國不是要從伊拉克和阿富汗撤軍，而是被驅逐」。

報道稱，儘管萊希在講話中強烈批評美國，但並不否認為核協議重返談判桌的可能性。萊希表示，伊朗方面認為談判有用的前提條件是解除所有制裁。

該報道還引述美國國務院一名高級官員消息說，華盛頓注意到萊希的講話，但希望伊朗採取行動，而不是空談。

美國總統拜登（Joe Biden）9月21日發表講話時表示，美國仍致力於防止伊朗獲得核武器。他此前也明確表示，他希望挽救特朗普讓美國退出的伊朗核協議的決定，但由於波斯灣緊張局勢持續，華盛頓和德黑蘭在維也納的間接會談陷入僵局。