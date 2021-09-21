聯合國大會︱拜登：世界處於歷史轉折點　美國不尋求新冷戰

美國總統拜登（Joe Biden）9月21日發表任內首份聯合國大會演說，他指世界正處於「歷史的轉折點」，需要快速行動與合作，去應對抗疫、氣候變化、侵害人權等議題，他又指美國不是尋求新冷戰。在環保議題上，他表示將與國會合作，把幫助發展中國家應對氣候變化的資金調高一倍。



拜登在這場演講談到多個不同議題，在國與國關係上，他未有直接提及中國，但承認有關局勢加劇的擔憂正在增加，他稱「我們不是尋求新冷戰，也不是尋求一個分割成不同僵硬板塊的世界。」

美國總統拜登2021年9月21日於紐約在聯合國大會上演說（AP）

再為撤軍決定辯護

拜登又為美國從阿富汗撤軍的決定辯護，他指此終結了在阿富汗的20年衝突，他稱隨着結束這個沒完沒了的戰爭時期，美國正在開啟新的外交時代，利用發展援助的力量，投資到提升世界各地人民的新方式。

他稱，世界正面臨決定性的10年，要應對各項將挑戰，此將取決於各界認知共同人性的能力，他稱，將把眼光放於應對環境疫情、應對氣候變化、網絡威脅等，而非繼續打過去的戰爭。

圖為2021年9月21日在紐約舉行的聯合國大會，美國總統拜登正發表演說（AP）

增加資助發展中國家

拜登又表示，他將與國會合作，提高幫助發展中國家應對氣候變化的資金。

他稱「在4月，我宣布美國將把我們的公共國際融資增加1倍，幫助發展中國家應對氣候危機。今天我很自豪地宣布，我們將與國會合作，把這個數字再次翻倍。」