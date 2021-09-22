中國停止興建新境外煤電項目意義重大　專家：中國應獲稱許

中國國家主席習近平9月21日透過視像錄影在聯合國大會上發言，其中表示中國將支持發展中國家的能源綠色低碳發展，不再興建新的境外煤電項目。根據中國智庫組織，全球有七成的燃煤發電站撥款由中國撥款參與，中國停止繼續興建將有重大意義。



根據中國智庫、中央財經大學綠色金融國際研究院報告，自2014年至2020年間，中國對外投資1600億美元興建煤電項目。但其中880億美元已被擱置或取消，而自2014年以來宣布的52個項目中，僅有一個已正式投入運作。

報告研究指出，那是因為近年太陽能及風力發電成本下降，增加競爭力所致。

圖為2019年11月，中國哈爾濱一座燃煤發電站附近。（Reuters）

美國《華爾街日報》9月21日報道，自中國在2020年定下減排目標後，中國似乎正開始撤回一些海外興建項目，而在2021上半年，中國更停止了對境外項目提供資金。

中國的行動獲得了普遍認同及歡迎，波士頓大學全球發展政策研究中心（Global Development Policy Center）主任蓋勒（Kevin Gallagher）表示，中國應因此獲得稱許，並希望私人領域企業能跟隨，停止對燃煤項目融資。

不過，外界仍希望中國能多作出一步，控制國內的煤電發展。中國是目前世界最大碳排放國家，燃煤發電仍佔全國大部分的電力來源。

氣候倡導組織E3G高級助理邁耶（Alden Meyer）表示，這承諾是一大進展，因為中國一直是發展中國家，尤其是亞洲國家煤炭設施的最大融資方。但他亦表示，中國必須停止在國內興建燃煤發電站，並擺脫燃煤以實現其氣候目標。

在7月，二十國集團（G20）峰會上各國無法就停止出資海外煤電項目達成共識。中國在今天率先宣布停止繼續出資，外界相信相關議題會成為在11月在格拉斯哥舉行的聯合國氣候大會上的重點，並取得成果。