阿富汗局勢︱中國外交部：中俄巴三國特使應邀訪問喀布爾

阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在記者會上談及與中國關係後，中國外交部發言人趙立堅9月22日證實，中國、俄羅斯、巴基斯坦三國特使應邀訪問喀布爾。



據中國外交部官方網站9月22日消息，趙立堅主持中國外交部例行記者會，有記者提問「中國、俄羅斯、巴基斯坦三國特使共同訪問了喀布爾，同阿富汗臨時政府高層進行了接觸，中方能否確認並介紹相關情況？」

2021年7月28日，中國外長王毅在天津會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）。（中國外交部官網）

趙立堅回應稱，應阿富汗塔利班方面邀請，中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇、俄羅斯總統阿富汗問題特別代表卡布洛夫（Zamir Kabulov）、巴基斯坦總理阿富汗問題特別代表薩迪克（Muhammad Sadiq）9月21日至9月22日訪問了喀布爾，會見了代理總理哈桑（Mohammad Hasan Akhund）、代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）及其他高級官員。

按照趙立堅說法，雙方交涉內容包括近期阿富汗局勢發展，特別是關於包容性、人權、經濟及人道主義事項，阿富汗與外國特別是鄰國的友好關係，阿富汗的統一和領土完整等。

此外，中國、俄羅斯、巴基斯坦三國特使還會見了阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）和前民族和解高級委員會主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah），探討了促進阿富汗和平穩定問題。

趙立堅稱，中方在此訪中重申奉行不干涉阿富汗內政的政策，一直為政治解決阿富汗問題發揮建設作用。他稱，阿富汗已經達成開放包容的政治安排，實行温和穩健的內外政策，同各類恐怖組織徹底切割，同周邊國家友好相處。

在這之前，阿富汗塔利班發言人穆賈希德9月21日在記者會上稱，希望與中國建立良好的關係，指事實上「這一過程已經開始」。