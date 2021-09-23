中美聯合國大會講話互不點名　拜登發言在國內捱批︱國際晨報

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平9月21日分別在聯合國大會講話，兩人都未有直接點名提及對方國家，拜登又稱不是尋求新冷戰。部份美國傳媒認為，兩位領導人的舉動暗示希望尋求合作領域，又指美國對中國的語氣軟化。拜登因此在國內遭批評。



《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report）21日的報道認為，拜登的講話顯示他對中國的語氣軟化。此引來一些美國政客不滿，例如美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）批評拜登沒直接點名中俄的做法，指講話忽視美國面臨的「威脅」及所謂「敵人」的實際情況以及嚴重性。

不點名仍針鋒相對

雖然拜登、習近平並沒有直接點名對方國家，但其實兩人的講話中，也有針鋒相對的地方，例如拜登稱威權主義可能試圖宣告民主時代的終結，但「他們錯了」，他又有談到新疆人權問題。

至於習近平則在預錄講話中稱，中國過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸。他又稱：「近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮。」

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在這次聯合國大會上，受注目的國家還有阿富汗，路透社報道，阿富汗塔利班（Taliban）20日要求派代表出席聯合國大會一般性辯論並發表講話，以及提名塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）為阿富汗駐聯合國大使。

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