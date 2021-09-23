阿富汗局勢｜王毅：經濟制裁必須停止　中方將捐贈2億人民幣物資

中國國務委員兼外長王毅出席二十國集團（G20）阿富汗問題外長視像會議。他會上指出，中方已決定向阿富汗提供價值人民幣2億元的相關物資，包括捐贈首批300萬劑新冠疫苗。



王毅表示，G20應立足自身定位，在阿富汗謀和平、促發展、聚共識進程中發揮建設性作用。他對此提出六點看法，首先是人道援助刻不容緩。中國將捐助阿富汗人民幣2億元相關物資，捐贈300萬劑新冠疫苗，希望對造成阿富汗當前局勢負有責任的國家認真反思其所作所為，儘快為緩解阿人民面臨的困難多做一些實事，履行好應盡的職責。

其次，經濟制裁必須停止。對阿富汗的各種單邊制裁或限制應予解除阿富汗的外匯儲備是國家資產，應屬於人民、用於人民，不能當成對阿施加政治壓力的籌碼。

王毅續指，第三是互動接觸務求包容。應在尊重阿富汗主權、獨立和領土完整前提下，支持阿富汗人民自主選擇符合國情的發展道路，最終組建廣泛包容的政治架構。

第四是反恐合作亟需深化。阿富汗要切實履行承諾，同各種國際恐怖勢力徹底劃清界限並予堅決打擊；第五，難民問題標本兼治。美國和北約國家應在解決阿富汗難移民問題上承擔主要責任。

最後，王毅稱各類機制應協同增效。中方支持聯合國在維護阿富汗和平穩定、人道主義援助等方面發揮主渠道地位，敦促聯合國援阿團（UNAMA）和聯合國各機構切實履職盡責。