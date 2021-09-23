亞太數國拚旅遊：泰國擬有條件縮短檢疫期　柬埔寨瞄準中國客

撰文：洪怡霖
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美媒9月23日引述泰國高級衞生官員稱，政府正計劃把對完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗外籍遊客的強制隔離期限從14天減少至7天。

泰國

彭博社23日稱，泰國疾病防治廳負責人奧巴（Opas Karnkawinpong）說，縮短隔離期有助推動泰國旅遊業和經濟。如能獲國家疫情小組批准，這項新措施或自10月1日生效。

根據新措施，已注射疫苗人士仍需在抵境和完成隔離前進行篩檢，而未能出示已接種疫苗證明的遊客，乘飛機抵泰者將隔離10天，經陸路入境則需隔離14天。

柬埔寨

首相洪森17日稱，該國或很快向已接種疫苗的國際遊客敞開大門。他稱在牢固的中柬關係和國內單日確診率低下，稱任何重新開放的計劃都將率先面向中國遊客。

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澳洲

貿易、旅遊及投資部長提恩（Dan Tehan）22日稱，澳洲正準備包括疫苗護照在內的系統，以容許人們來往澳洲時無需到酒店隔離，相信最遲會在聖誕節前開放邊境。

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