真子公主未婚夫小室圭9月27日返日　傳聯袂宣布結婚

日本皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子內親王2017年9月宣布與小室圭訂婚後，因婆家傳出負面新聞而導致婚事一拖再拖。日媒9月23日引述消息人士稱，小室圭最快9月27日返回日本，擬在完成防疫隔離後與真子一同出席記者會，宣布兩人將會結婚。



兩人在4年前宣布訂婚後，小室圭母親傳出與前男友發生財務糾紛以及負債等負面消息。兩人婚期兩度推遲，更傳出日本皇室有意解除婚約。兩人數年來飽受異地相思之苦，終於守得風開見月明。9月1日日媒引述政府消息稱，真子與小室年內登記結婚。

小室7月已自大學畢業，7月在紐約州參加律師資格考試。如他成功過關，他計劃在美國一間律師行執業。考試結果在12月公布。

小室家人負面新聞或導致皇室遭受批評，宮內廳因此計劃不舉行皇室的納采儀式，兩人會在地方政府機關登記結婚，婚後公主隨夫定居美國。

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日本皇室成員沒有護照，所以真子公主成婚時會從「皇統譜」中除名，並與小室圭建立戶口，之後她才能申請新護照。

日本放送協會（NHK）稱，宮內廳的規劃是，真子與小室10月登記結婚，近期對外公布。但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，結婚登記或會延至11月才完成。

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