美國商務部長：必要時將對華為採取更多行動

美國持續打壓中國電信企業華為公司，美國商務部長警告稱，如果有必要，將對華為公司採取進一步行動。



據路透社報道，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月23日表示，如有必要，拜登（Joe Biden）政府將對中國訊設傭供應商華為採取進一步行動。此前一些共和黨議員敦促對華為採取更多措施。

美國特朗普（Donald Trump）政府於2019年5月將華為列入美國實體名單。雷蒙多在接受路透社採訪時對此表示，這份名單「是我們的工具箱中非常有力的工具，我們將盡最大可能利用它來保護美國的國家安全。」

她補充說：「我們會做出更多行動嗎？如我們需要的話，這是會的。」

雷蒙多指出，美國商務部已在繼續將其他公司加入實體清單。

2021年6月，美國商務部又在實體清單中增加了5家中國公司，稱這些公司參與了新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族的「強迫勞動」。

2018年12月7日，德國漢堡舉行華為科技產品展示會。（Getty）

雷蒙多說：「我們繼續致力於我們的出口管制。」

截至發稿時，中國外交部與華為公司尚未對美國商務部長上述講話做出回應。

針對美國政府持續打壓華為公司，中國外交部發言人曾多次表示，美國不斷詆譭抹黑華為，但迄今為止拿不出任何真憑實據。美國政府為了維護美國科技壟斷和霸權地位，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，令人不齒。

中方多次敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國特定企業的無理打壓，為中國企業在美國正常經營提供公正、公平、非歧視的環境。