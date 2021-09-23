聯合國大會｜中美領袖隔空交鋒　拜登表態漏洞重重

9月21日至22日，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平先後在第76屆聯合國大會一般性辯論上發表講話。兩位領導人圍繞規則、規範、民主、責任、義務等話題展開了隔空交鋒。



比如，拜登提到，「民主仍然是釋放全部人類潛力的最佳工具。世界的威權主義者可能試圖宣告民主時代的終結，但它們錯了」。而習近平則強調，「一個和平發展的世界應該承載不同形態的文明，必須兼容走向現代化的多樣道路。民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利」。

拜登首次聯合國大會演講基本上是對自己外交政策的一次綜合表述，所以遵循了盟邦和價值觀外交的思路。作為一名外交經驗豐富的自由理想主義政客，他在聯合國這一國際舞台強調最多的就是規則與義務。他甚至強調美國不打冷戰，也不搞僵化的集團，也會將使用武力視為最後手段，而非第一手段等等。

他總體的口吻落在了全球團結和國際合作，主要體現在結束新冠肺炎疫情、應對氣候危機、管控全球力量動態轉變、塑造貿易、網絡和新技術等關鍵領域的規則以及應對恐怖主義威脅等等。他說，要讓全球化帶來的好處被所有社群廣泛共享。

2021年9月21日，美國總統拜登在第76屆聯合國大會上發表講話。（AP）

但是，如果分析他的全篇演講，也能看出拜登這位民主黨政客的傲慢，一些論點自相矛盾。他還是延續了特朗普式的「美國第一」論調。只不過，拜登用詞更加禮貌和講究，或者說政治正確。

提到競爭時，拜登更多還是強調美國的霸權及盟邦體系。他說，美國將將積極參與競爭，用自己的價值觀和力量引領世界。具體而言就是指為盟友和朋友挺身而出，反對強國試圖控制弱國，無論是通過武力改變領土、經濟脅迫、技術開發還是虛假訊息。在此基礎上，拜登說美國並不尋求新的冷戰或是一個分裂成僵化集團的世界。

中國過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸。 2021年9月22日習近平在聯大一般性辯論上的講話

不希望世界分裂陷入僵化的集團？但拜登上台來的所作所為就是在拉幫結派，搞集團政治，用冷戰的手法和中國激烈競爭。美國在既有同盟的基礎上又打造美英澳核潛艇協議，就能說明這一點。

而且，拜登在聯大的講話處處體現小集團思維。比如，談到新技術演變時，他表示，世界正處於一個新技術和存在各種新可能性的時代。隨着新技術的不斷發展，美國將與民主夥伴共同努力，確保從生物技術到量子計算、5G、人工智能等領域的新進展被用於提升人民的能力、解決問題和促進人類自由，而不是壓制異議或針對少數群體。顯然，在新科技領域，美國仍強調和所謂民主國家的合作。

2021年9月15日，美國總統拜登宣佈與英國和澳洲達成AUKUS安全協議。（Reuters）

另外，美國多次軍事入侵和佔領其他國家，難道不是強國試圖控制弱國？只不過，這種控制到頭來不但未奏效，反而深受其害。阿富汗戰爭和撤軍亂局就能體現這一點。而且，美國當前針對中國的策略就是打造遏制中國的聯盟。特朗普執政以來美國採取的對華半脱鈎做法，實際上就是冷戰策略。

近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事幹涉和所謂的民主改造貽害無窮。我們要大力弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，摒棄小圈子和零和博弈。 2021年9月22日習近平在聯大一般性辯論上的講話

規則領域亦然。美國要將規則制定的權力牢牢把握在自己手裏，方式就是通過和盟友的合作來實現。拜登說，美國將尋求全球貿易和經濟增長的新規則，努力創造公平的競爭環境，這樣就不會人為地偏袒任何一個國家而損害其他國家，使每個國家都獲得公平競爭的權利和機會。

什麼叫美國尋求的新規則？美國制定的規則講究過公平嗎？享有美元霸權地位的美國，通過單邊制裁和橫加關稅的做法，多次打擊中國這一地緣政治對手和享有優勢地位貿易伙伴。美國還多次動用自己國內的法律，單邊制裁其他國家，比如中俄和伊朗等。這難道就是所謂的公平？拜登延續特朗普策略，執行和中國的半脱鈎策略，也不可能是所謂的「公平競爭」。

世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系。只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序。只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。 2021年9月22日習近平在聯大一般性辯論上的講話

拜登還提到「美國將繼續維護航行自由、遵守國際法和國際條約以及支持軍備控制等規則和規範」。但是，從現實來看，美國才是這類規則和規範的破壞者。比如，就軍控而言，最近拜登政府剛和英澳達成的核潛艇協議，反而會激化地區軍備競賽。美軍飛機和軍艦頻繁進入南海地區，更是增加了引發地區衝突的風險。

澳洲近來加大在太平洋地區展現軍事存在：

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最後，在外交層面，拜登強調要在外交上加倍努力，致力於優先通過政治談判（而非暴力）管控世界各地的緊張局勢。但在台海，美國不但沒能敦促對話，反而單方面向台獨發出錯誤信號。奧巴馬時代敦促兩岸開展對話、和平解決分歧的政治立場也不再多地出現，拜登等民主黨政客反而效仿極端右翼，通過挺台加大和中國的地緣博弈。

雖然拜登和其他民主黨人承認美國不當世界警察，認為武力不是解決問題的首選，強調世界上所有大國謹慎處理彼此間關係以避免衝突，但這並不代表美國良心發現或者願意放棄霸權，而是因為現實政治，包括國內的弊病，迫使他們不得不做出調整，對美國霸權地位進行重新包裝。

拜登作為總統在聯合國的首秀演講就是這種包裝。只不過，這種再包裝沒有任何新意，也沒有說服力，反而更能凸顯美國的領導力短板。