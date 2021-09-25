四方安全對話｜印度10月底前出口800萬劑新冠疫苗

印度外交部長什林拉（Harsh Vardhan Shringla）表示，總理莫迪（Narendra Modi）向四方安全對話（Quad）領袖指出，將於10月底前出口800萬劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，符合四國先前達成的共識。



四方安全對話四國3月決定2022年底前提供10億劑新冠疫苗給亞洲各國，但由於印度境內疫情大規模爆發，政府4月禁止疫苗出口，擱置這項計劃。

什林拉表示，莫迪向澳洲、日本和美國領導人指出，印度將供應800萬劑強生（Johnson & Johnson）疫苗。

什林拉稱：「這批（疫苗）會在10月底前備妥。這符合我們出口疫苗的決定。四方安全對話將為這批疫苗買單，印度也將負擔其中一部分。這會是四方安全對話直接配送疫苗到印太地區的行動。」

莫迪拜登會面

莫迪和美國總統拜登（Joe Biden）同日舉行二人首場雙邊會談。莫迪表示，貿易與科技將是印美關係未來的發展主軸。他說：「科技正在成為一個驅動力量。我們要善用我們的人才，用科技造福世界。兩國於貿易方面大有可為。貿易將是印美關係未來10年間的重要元素。」