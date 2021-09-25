四方安全對話｜印度10月底前出口800萬劑新冠疫苗

印度外交部長什林拉（Harsh Vardhan Shringla）表示，總理莫迪（Narendra Modi）向四方安全對話（Quad）領袖指出，將於10月底前出口800萬劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，符合四國先前達成的共識。
四方安全對話四國3月決定2022年底前提供10億劑新冠疫苗給亞洲各國，但由於印度境內疫情大規模爆發，政府4月禁止疫苗出口，擱置這項計劃。
什林拉表示，莫迪向澳洲、日本和美國領導人指出，印度將供應800萬劑強生（Johnson & Johnson）疫苗。
什林拉稱：「這批（疫苗）會在10月底前備妥。這符合我們出口疫苗的決定。四方安全對話將為這批疫苗買單，印度也將負擔其中一部分。這會是四方安全對話直接配送疫苗到印太地區的行動。」
莫迪拜登會面
莫迪和美國總統拜登（Joe Biden）同日舉行二人首場雙邊會談。莫迪表示，貿易與科技將是印美關係未來的發展主軸。他說：「科技正在成為一個驅動力量。我們要善用我們的人才，用科技造福世界。兩國於貿易方面大有可為。貿易將是印美關係未來10年間的重要元素。」
四方安全對話白宮開幕 重申加強印太地區合作菅義偉與莫迪會晤 反對企圖單方面改變東海與南海現狀美日印澳四方安全對話即將舉行 中方：封閉排他不得人心四方安全對話首度會面 美官員：衛生及科技等議題可取得進展