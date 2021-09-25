孟晚舟乘包機回國料今晚抵埗　取道北極返亞　繞開美國空域

華為副董事長孟晚舟9月24日與美國司法部達成「延期起訴協議」（Deferred-Prosecution Agreement，DPA）後，在加拿大溫哥華法院獲釋。她隨後搭乘包機離開加拿大，目的地為中國深圳。從航機追蹤網站的資料顯示，包機採用極地航線，飛進北極，再往俄羅斯，不使用阿拉斯加和北太平洋航線。



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根據航機追蹤網站Flightradar24的資料，她所乘搭編號CA552的中國國際航空包機在加拿大溫哥華當地時間下午4時27分起飛，料在北京時間晚上7時25分到達深圳。

↓《日經亞洲評論》美國編輯森安健轉發Flightradar24網站的連結，可見她包機的路線。

↓加拿大科技記者Peter Vogel稱，包機飛行路線是完全避開美國空域。

The Meng Wanzhou flight back to China is completely avoiding US air space! @steffanwatkins @bobmackin pic.twitter.com/vB5ImgTdX0 — Peter Vogel (@PeterVogel) September 25, 2021

孟晚舟在美國的聆訊結束後，加拿大政府代表律師隨即向溫哥華卑詩省（British Columbia）法院申請撤銷將她引渡到美國的要求，並獲最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）批准，當庭釋放。

霍姆斯向孟晚舟表示，對方在庭上非常合作和有禮，因此法院表達謝意。加拿大司法部則指，孟晚舟可以隨時返回中國，同時重申加拿大是法治國家，而在整個司法程序中，她一直獲當地法律保障的公平審訊。

孟晚舟被指涉嫌隱瞞公司與伊朗有生意往來，誤導滙豐銀行，遭美國司法部起訴電滙欺詐罪。她在2018年12月在溫哥華機場過境期間，加拿大當局應美國要求扣留至今。期間她一直否認控罪。

圖為2021年9月24日，華為副董事長孟晚舟離開位於加拿大溫哥華的住所。（AP）

她在9月24日以視像方式出席美國紐約法院的聆訊，並與司法部達成14個月的DPA，直到2022年12月為止。而作為協議一部分，她否認控罪。

布魯克林（Brooklyn）地區法院法官唐納利（Ann Donnelly）裁定，接受孟晚舟的延期起訴協議，批准她的具結保釋條件。

美國司法部之後發表聲明，指孟晚舟承認就華為在伊朗的生意誤導銀行，並強調會繼續準備對華為的官司，稱期待在法庭上提出證據。

華為有關負責人9月25日向《香港01》確認孟晚舟回國的消息，稱按照官方要求，配合行事，最重要是確保人平安回國。