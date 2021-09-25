孟晚舟回國｜代表律師與華為分別發聲明　律師強調孟晚舟沒有認罪

華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成「延期起訴協議」後，9月24日在加拿大溫哥華法院獲釋，並啟程返回中國。她的代表律師發聲明稱，孟晚舟沒有認罪，期待14個月後對孟晚舟的指控完全撤銷。華為也發表聲明稱，將繼續在公司訴訟中維護自己的權利。



孟晚舟的其中一位代表律師泰勒（William W. Taylor, III）9月24日發表聲明指：「我很高興孟晚舟與美國司法部達成延期起訴協議，且協議已獲紐約東區法院法官唐納利（Ann M. Donnelly）批准。根據協議條款，她不會被美國進一步起訴，加拿大的引渡程序將會終止。孟晚舟沒有認罪，我們十分期待14個月後對她的指控將完全撤銷。現在，她即將重獲自由，回家與家人團聚。」

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華為：將繼續在公司訴訟維權

華為公共及政府事務部也在內部心聲社區發表聲明，內容指「我們期待孟女士盡快安全回國，與家人團聚。華為將繼續在美國紐約東區聯邦地區法院的公司訴訟中維護自己的權利。」

在這次風波中，孟晚舟現已獲釋，但美國司法部9月24日的聲明也強調，會繼續準備對華為的官司，稱期待在法庭上提出證據。