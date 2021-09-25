德國大選｜聯邦議院選舉在即　民調：基民盟縮短差距緊追社民黨

德國9月26日舉行聯邦議院（Bundestag）選舉，一份24日公布的民調指，德國社會民主黨（SPD）支持度為25%，繼續領先其他政黨，德國基督教民主聯盟/基督教社會聯盟（CDU/CSU）23%，聯盟90/綠黨（Bündnis 90/Die Grünen）16.5%。



德國電視二台（ZDF）24日公布的民意調查顯示，SPD支持度與上周持平，基民盟/基社盟支持率增加1個百分點，收窄了與社民黨的差距，而綠黨則上升0.5個百分點。自由民主黨（FDP）支持率為11%，德國選擇黨（AfD）為10%，而左翼黨（Die Linke）6%。

至於是否適合擔任總理方面，社民黨的肖爾茨（Olaf Scholz）支持度為47%，遙遙領先於基民盟黨魁拉舍特（Armin Laschet）和綠黨黨魁貝爾博克（Annalena Baerbock），兩人支持度分別為20%和16%。

德國大選：圖為9月24日，德國選擇黨聯席主席魏德爾在柏林講話。她曾到中國做交換生。（AP）

德國7個政黨的代表23日晚出席選前最後一場電視辯論，就氣候、國防開支、澳英美聯盟（AUKUS）、北溪2號（Nord Stream 2）和對華外交政策等議題辯論。

當辯論話題轉向平衡中國人權和貿易關係，有人提起德國選擇黨聯席主席魏德爾（Alice Weidel）就讀研究生課程時曾參加交換學生計劃到中國留學。

《德國之聲》報道指，魏德爾是現場對中國抱最開放態度的政黨代表，呼籲與中方建立輕鬆的關係。

自民黨的林德納（Christian Lindner）表示，德國必須擁護其商業利益和平等的價值觀。貝爾博克則有不同看法，敦促採取強硬對華立場和集體歐洲中國政策（Collective European China Policy）。