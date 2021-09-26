孟晚舟回國｜美共和黨議員魯比奧批評拜登　要求向國會匯報事件

孟晚舟獲釋回國，對中美關係緩和帶來利好。但美國參議員魯比奧（Marco Rubio）發出嚴厲批評。



據英國路透社報道，美國參議員魯比奧9月25日表示，華為首席財務官孟晚舟的釋放引發了人們對美國總統拜登（Joe Biden）應對科技巨頭和中國共產黨威脅能力的嚴重質疑。

魯比奧呼籲拜登政府孟晚舟獲釋回國的問題緊急向國會匯報。

魯比奧說：「孟晚舟女士的釋放引發了人們嚴重質疑拜登總統應對華為和中國共產黨威脅的能力和意願。」「我們已經看到，拜登政府對氣候問題的一心一意導致他們對種族滅絕事件輕描淡寫。這只是拜登政府對北京採取危險軟弱態度的又一個例子。」

面對魯比奧的上述批評，白宮發言人尚未做出回應。

華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成「延期起訴協議」後，9月24日在加拿大温哥華法院獲釋，並啟程返回中國。

9月25日晚上約10時，搭載着孟晚舟的中國政府包機降落在深圳寶安國際機場。

據中國外交部網站9月25日消息，中國外交部發言人華春瑩表示，中方在孟晚舟事件上立場是一貫的、明確的。事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。

華春瑩說，對孟晚舟所謂「欺詐」的指控純屬捏造。就連被美方指為「受害者」的滙豐銀行也出具了足以證明孟女士清白的文件。美國、加拿大所作所為是典型的任意拘押。