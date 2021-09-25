孟晚舟案件暫告一段落　美媒指美國不會放鬆對華為遏制

華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成「延期起訴協議」後，9月24日在加拿大溫哥華法院獲釋，並啟程返回中國。美國傳媒分析認為，這宗案件雖然暫告一段落，但美國不會放鬆對華為的遏制。



《紐約時報》9月24日的文章指出，這宗為期3年的案件得以落幕，顯示拜登（Joe Biden）政府和中國能夠在重要爭端裏達成某種和解，但案件告一段落，不等同與華為的較量結束。

文章指出，美國司法部對華為公司的刑事控訴仍在，且美國檢方可能會拿孟晚舟在協議裏承認不當行為的說法當證據，以此對付華為。

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文章認為，華為已經成為兩個全球超級強國之間競爭的標誌，雙方均決意動用所有國家權力的工具，以勝出這場日益加劇的技術鬥爭。

英國廣播公司（BBC）記者科雷拉（Gordon Corera）則分析指，兩方達成的協議能減少一些緊張局勢，但他也指出，美國對華為的訴訟仍然持續，華為也繼續在美國政府的貿易黑名單上，其他在美國有業務的中國科技公司如TikTok，也面臨審查。

獲拜登提名為美國商務部主管出口政策次長的埃斯特韋斯（Alan Estevez）之前在9月21日表示，華為是美國國家安全威脅，預期仍會列在貿易黑名單上。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也在9月23日警告，如果有必要，將對華為採取進一步行動。