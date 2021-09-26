德國大選｜紅綠燈還是牙買加聯盟？　主宰德國命運的聯合政府顏色

紅綠燈、牙買加、肯亞、紅紅綠？這些看似奇怪且風馬牛不相及的詞，成為了德國近日的話題。德國聯邦議會大選即將在9月26日稍後時間舉行，外界預料不論誰取得勝利，均要與其他政黨合作組成聯合政府，因此出現這些代表聯合政府的「顏色」形容詞。



德國每一個政黨都有其代表顏色，基民盟與基社盟聯盟的代表顏色是黑色，社民黨的是紅色。兩黨的政治理念光譜不同，但因歷史與各種因素多次組成聯合政府，包括今天默克爾（Angela Merkel）的第四屆政府。如此的大聯合政府，在德國又稱之為「黑紅聯盟」。

圖為9月26日，波恩一個巨型廣告板上，貼上了社民黨代表朔爾茨。（Reuters）

德國大選即將在26日稍後時間舉行，根據最新民調，基民盟與社民黨的選情咬緊，勝負難料。而社民黨一度表明不願與基民盟組成聯合政府，若黑紅聯盟不再，那勝選政黨便需尋求與政黨合作，組成聯合政府，兩隻顏色亦需變成三隻顏色。以下是其中一些可能：

紅綠燈聯盟

這是由社民黨（紅）、自民黨（黃）與綠黨（綠）的聯盟組合。若社民黨取得大選勝利，這是其中一個最有可能出現的執政聯盟方式，據歐亞集團估計這組合的機率高達45%。

3黨在社會保障、增稅與應對氣候變化方面有較大共識，包括推進大麻合法化。不過綠黨會要求更強硬對待俄羅斯，自民黨在經濟上更偏向右翼，三方需在個別議題取得妥協。

牙買家聯盟

這是由基民盟（黑）、自民黨（黃）與綠黨（綠）的聯盟組合，三隻顏色代表牙買家國旗。若基盟民取得大選勝利，這是其中一個可能出現的執政聯盟方式，據歐亞集團估計這組合機率為30%。

儘管自民黨的經濟政策與基民盟有較高親和力，但在國防開支上分歧頗大。同時綠黨與自民黨在多個理念上不一，聯盟組成亦非易事。在2017年大選後三方就在磋商途中，因能源政策與移民問題不和，不歡而散。

圖為9月16日，德國柏林一個標示着自民黨，綠黨，社民黨及基民盟的選舉海報。各黨代表顏色清晰可見。（Reuters）

紅紅綠聯盟

這是由社民黨（紅）、左翼黨（紅）與綠黨（綠）的聯盟組合，也是德國全左翼聯盟。

左翼黨（Die Linke）是東德的德國統一社會黨的政治繼承者，在議會僅佔少量席位。但若社民黨在大選中獲勝，左翼黨與綠黨共取得一定議席，那組成如此的全左翼聯盟也是其中一個可能。

不過左翼黨向來反對北約，部分政治張與德國主流政黨不合，聯盟的組成可能性被認為相當細少。

肯亞聯盟、德國聯盟

這是由基民盟（黑）、社民黨（紅）與綠黨（綠）；或基民盟（黑）、社民黨（紅）與自民黨（黃）的聯盟組合，也就是大聯合政府的另一型態。

若基民盟願意再與社民黨組成政府（不論誰勝出），但同時因兩者議席未能過半數，需要讓第三黨加入才能組成聯盟政府，將會出現這兩種可能。黑紅綠是肯亞國旗的顏色，而黑紅黃就是德國自己國旗的顏色。

不過如此的聯盟最大的障礙是社民黨與基民盟本身，兩者在默克爾領導期間出現多次磨擦，社民黨亦不傾向與基民盟合作，但最終會否重覆2017年的結果難料。