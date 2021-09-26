德國大選｜選前最後一場辯論　候選人談中國看法大不同

德國聯邦議院選舉9月26日拉開帷幕，目前選情卻依然膠着，7個主要政黨的候選人在最後一輪電視辯論中，終於開始就對華政策辯論。



據德國之聲9月25日報道，最新民調顯示，社民黨目前支持率大約為25%，由基民盟和基社盟這兩個姊妹黨派組成的聯盟黨支持率為22%，緊追其後的是擁有近16%支持率的綠黨，而自民黨和選項黨則均在11%上下。

在這之前，7個主要政黨的候選人9月23日進行了最後一輪電視辯論，終於談及中國。首先提及中國的綠黨候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）抨擊默克爾領銜的聯邦政府「對專制政權太軟弱，導致中國、俄羅斯等國坐大。希望能有一套歐盟共同對華政策，從而避免被挑撥離間各個擊破」。

自民黨主席林德納（Christian Lindner）立刻對貝爾伯克表示贊同，並且補充說，德國經濟界需要擺脱對中國的依賴，為此德國應當和亞洲其他國家以及南美國家簽署協議，「面對中國，我們必須同等兼顧利益與價值觀」。

2021年8月30日，拉舍特在柏林出席記者會。（AP）

執政聯盟成員、基社盟主席澤德（Markus Soder）則反駁說，德國固然不應該向中國諂媚，但是也不必對中國指手畫腳。澤德指責綠黨在對華政策上「世界觀不成熟」，警告說切忌因此而威脅「數十萬的德國工作崗位」。

右翼民粹的德國另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）也對綠黨的對華立場提出警告，曾經在中國工作多年的該黨候選人魏德爾（Alice Weidel）在電視辯論中提到，德國需要和中國保持良好、緩和的關係，「尤其是中國，實在是太重要了」。

基民盟候選人拉舍特支持延續默克爾的對華政策，認為德國必須繼續當好「中國的可靠夥伴」。

值得注意的是，民調支持率最高的社民黨候選人朔爾茨（Olaf Scholz）並沒有直接談及中國議題，只是強調在外交戰略方面「需要一個強大、自主的歐洲」。