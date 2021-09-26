德國大選｜聯邦議院選舉開始投票　料無一黨派得票逾30%

德國聯邦議院選舉9月26日開始投票，將決定誰人接替不尋求連任的總理默克爾（Angela Merkel）。選前民意調查結果顯示，沒有政黨得票會超過30%。



投票站從當地時間早上8時（香港時間下午2時）開放，傍晚6時（香港時間晚上12時）關閉，數千萬名合資格德國選民可進入票站投票。估計數以百萬計的選民已經通過郵寄選票進行了投票。

選民將直接選出代表299個選區的直選議員，同時會投選所支持的政黨，這將決定各黨在聯邦議院中所佔議席的比例，也就是比例代表制，再產生另外299名議員，再加上可能出現的超額席位（Overhang Seats），將合共產生至少598個議席。

選前民意調查結果顯示，默克爾所屬政黨基民盟，與舒爾茨（Martin Schulz）領導的社民黨（SPD）爭持激烈，SPD支持率些微領先，綠黨支持度排名第三，但估計沒任何黨派能取得絕對多數議席，很可能需要籌組執政聯盟，亦有可能出現3黨聯合政府的局面。

全國有8.8萬個投票站，票站的民意調查結果會在當天傍晚6時、停止投票後隨即公開，臨時結果在翌日上午發布，而正式選舉結果則在數周後才出爐。