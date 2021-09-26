孟晚舟回國｜美國共和黨參議員批評華府姑息中國「人質外交」

美媒9月25日指，美國司法部與華為副董事長孟晚舟達成「延期起訴協議」（DPA）、讓她從加拿大回中國，此舉為改善中美關係鋪路，但美國為此付出代價。報道稱，美國共和黨參議員批評華府姑息中國的「人質外交」。



彭博社25日的文章以《美國以行動結束華為事件有助對中國關係──有代價》（U.S. Move to End Huawei Saga Helps China Ties - at a Cost）為題。

魯比奧：圖為9月14日，美國共和黨籍的佛羅里達州參議員魯比奧（圖）在美國參議院外交關係委員會的聽證會上對國務卿布林肯提問。（Reuters）

文章稱，共和黨籍的田納西州（Tennessee）參議員、前駐日大使哈格蒂（Bill Hagerty）指責總統拜登（Joe Biden）在面對中國的「人質外交」時，選擇姑息。哈格蒂25日對路透社說，他擔憂拜登政府會採取更多姑息政策、作出更多屈服行為。

共和黨籍的佛羅里達州（Florida）參議員魯比奧（Marco Rubio）25日亦表示，孟晚舟獲釋令人嚴重質疑拜登對抗華為以及中國共產黨威脅的能力與意願。他以文字訊息告訴路透社，他要求拜登政府緊急地向國會簡報此事。