自民黨總裁選舉｜日本應否擁有核潛艇　河野與高市表示支持

日本自民黨總裁選舉即將於9月29日舉行，4名候選人繼續出席公開討論會就政策各自發表意見。被問道日本是否應擁有核潛艇，河野太郎與高市早苗表示積極，岸田文雄與野田聖子則持謹慎態度。
日本行政改革擔當大臣河野太郎、前政務調查會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗和代理幹事長野田聖子4名候選人，在9月26日出席富士電視台節目。節目上4人被問道，美英將聯手幫助澳洲打造核潛艇項目，日本應否也考慮擁有核潛艇。
河野太郎稱就能力而言，日本擁有核潛艇是非常重要，但補充道有沒有一個地區會接受核潛艇成為母港，以及運營能力和成本是否現實，也都是必須進行討論的話題。
高市早苗表示，日本擁有的常規潛艇也很優秀，在近海區域使用是足夠的，但考慮到今後國際環境和最壞風險等因素，有能夠應對長距離的核潛艇值得考慮。高市亦提到，有關裝備亦需考慮國內核能相關法律，但指相信保有核潛艇不會與和平憲法有所抵觸。
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另一方面，岸田文雄則指出，核能技術雖然重要，但考慮到日本的安全體制，是否有這遠程航海能力需要是一大問題。他還稱，日本潛艇體制內最大的弱點是人員配置，應該優先考慮改善待遇和保障人員。
野田聖子則表示，日本是一個堅持「無核三原則」的國家，不可直接裝備使用，加上未知成本要多少，進行這樣的討論是無價值的。