自民黨總裁選舉｜日本應否擁有核潛艇　河野與高市表示支持

日本自民黨總裁選舉即將於9月29日舉行，4名候選人繼續出席公開討論會就政策各自發表意見。被問道日本是否應擁有核潛艇，河野太郎與高市早苗表示積極，岸田文雄與野田聖子則持謹慎態度。



日本行政改革擔當大臣河野太郎、前政務調查會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗和代理幹事長野田聖子4名候選人，在9月26日出席富士電視台節目。節目上4人被問道，美英將聯手幫助澳洲打造核潛艇項目，日本應否也考慮擁有核潛艇。

9月18日，執政的自民黨總統候選人在東京參加由日本國家記者俱樂部主辦的討論會。左起為內閣大臣河野太郎、前外相岸田文雄、前內務大臣高市早苗和前內務大臣野田聖子。（AP）

河野太郎稱就能力而言，日本擁有核潛艇是非常重要，但補充道有沒有一個地區會接受核潛艇成為母港，以及運營能力和成本是否現實，也都是必須進行討論的話題。

高市早苗表示，日本擁有的常規潛艇也很優秀，在近海區域使用是足夠的，但考慮到今後國際環境和最壞風險等因素，有能夠應對長距離的核潛艇值得考慮。高市亦提到，有關裝備亦需考慮國內核能相關法律，但指相信保有核潛艇不會與和平憲法有所抵觸。

另一方面，岸田文雄則指出，核能技術雖然重要，但考慮到日本的安全體制，是否有這遠程航海能力需要是一大問題。他還稱，日本潛艇體制內最大的弱點是人員配置，應該優先考慮改善待遇和保障人員。

野田聖子則表示，日本是一個堅持「無核三原則」的國家，不可直接裝備使用，加上未知成本要多少，進行這樣的討論是無價值的。