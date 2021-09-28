新冠肺炎｜巴西總統博爾索納羅之子　愛德華多一家三口均染疫

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子愛德華多（Eduardo Bolsonaro），一家三口的新冠病毒檢測結果均為陽性，其中包括他們11個月大的女兒。



巴西總統博爾索納羅之子、國會眾議員愛德華多的妻子赫洛伊莎（Heloisa Bolsonaro），27日透過社交媒體表示，她和11個月大的女兒的新冠病毒檢測結果均為陽性。

愛德華多在較早前同樣確診感染新冠病毒，他曾連同巴西代表團於9月19日隨其父親赴美參加第76屆聯合國大會。

巴西總統博爾索納羅9月21日在紐約聯合國總部第76屆聯合國大會上發表講話。（AP）

赫洛伊莎表示，她和女兒在感染初期出現了發燒、頭痛和流涕等感染症狀，目前在服用藥物後症狀已有所緩解。據悉，這是赫洛伊莎第二次感染新冠病毒。

據當地媒體報道，愛德華多在紐約參加聯合國大會期間參與了多項活動，包括出席巴西駐聯合國大使羅納爾多菲略舉辦的晚宴、陪同總統博索納羅和多位部長參加活動和在紐約購物等，且全程均未佩戴口罩。

博爾索納羅於22日返回巴西後，開始進行為期5天的居家隔離，並在26日完成了新冠病毒檢測。博爾索納羅在2020年9月感染新冠肺炎後康復。

另外，巴西政府高層同樣出現感染，巴西衛生部長凱羅加（Marcelo Queiroga）和一名巴西外交官亦確診新冠肺炎。