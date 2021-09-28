自民黨總裁選舉｜首輪與第二輪投票29日召開　黃昏公布最終結果

日本執政自民黨總裁選舉即將在9月29日舉行，新總裁將會成為下屆新首相，因此也可視選舉為首相選舉。國會外黨員投票已在27日開始，28日結束。國會內投票將在29日舉行，並進行點票。



日本自民黨總裁選由382張國會內黨員票，及382張國會外黨員票，共764張票組成。國會外共有110萬名合資格黨員或黨友投票，投票已在27日召開，28日結束。他們的投票會集計成382張票，計入總票數中。

圖為2020年9月，前首相安倍因病辭職，菅義偉在總裁選舉中獲勝，接任首相。（Reuters）

國會內黨員會在當地29日下午1時開始投票，約2時20分結束，結果連同國會外黨員票緊接公開。若第一輪選舉中無候選人取得過半數選票，將進入第二輪投票，由第一輪投票中獲最高票數的兩人決勝負，並即時舉行。

第二輪投票中，382名國會內黨員會重新投票，但國會外票會則改由都道府縣等47個自治體投票，共429票組成。預料當地下午3時40分會有最終結果。

日本自民黨總裁選舉共有4人參選，包括前外相河野太郎、岸田文雄，及前總務相高市早苗、野田聖子。