聯合國大會閉幕　緬甸與阿富汗未能發言

9月27日是聯合國大會會議日程最後一天，193個國家當中，有兩國沒能發言，其中一個是阿富汗，一個是緬甸，兩國的情況也很類似：對於誰能代表國家，尚存爭議。



法國傳媒9月27日報道，據現場多位外交官透露，這一情況應該是中國、俄羅斯和美國達成了共識的結果。

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首先來看阿富汗：塔利班政府和阿富汗前政府一直爭奪在聯合國大會代表阿富汗的發言權，塔利班政府對阿富汗前政府駐聯合國大使的合理性提出質疑，並要求己方派人參加最後一天（9月27日）的聯合國大會峰會。不過，塔利班政府未能趕上向聯合國設立的委員會提交質疑的時間。

最終，阿富汗的國名9月27日從發言國家的清單上消失了。聯合國大會主席發言人格雷利（Monica Grayley）給出的說法是，阿富汗這個國家已退出了聯合國大會一般性辯論，阿方沒有給出任何退出的理由。

塔利班方面多次表示希望與中國建立良好關係。圖為2021年7月28日，中國外長王毅在天津會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）。（中國外交部官網）

有關緬甸爭搶國家代表與發言權，是2月1日政變以來掌權的軍政府，和由緬甸前領導人昂山素姬選出並仍派駐聯合國的大使。一位匿名大使透露美國、俄羅斯和中國之間達成了共識，決定不讓昂山素姬方面的大使在聯合國大會發言。

阿富汗和緬甸若想更換國家代表，須得經過聯合國設立的一個委員會決定，美國、俄羅斯和中國均是該委員會的成員國。