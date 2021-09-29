美軍高層出席國會聽證會　就兩度致電解放軍將領辯護

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）9月28日出席國會聽證會，就阿富汗及中國等問題解畫。他重申自己在特朗普（Donald Trump）執政後期曾兩度致電中央軍委聯合參謀部參謀長李作成的做法並沒不當，指此舉是為了緩和美中兩國的緊張關係。



米利28日在參議院軍事委員會上作供，稱有情報顯示中國憂慮會與美國開戰，但他肯定特朗普無意向北京發動戰爭，因此自己有責任向中國派定心丸，緩和局勢。

他強調自己當時無意改變及影響過程、奪權或涉足指揮系統，並稱眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）1月8日曾問他，特朗普的行為會否引起核危機時，他表示自己沒有資格判斷美國總統的精神狀況。

米利兩度致電解放軍高層的消息最先在一本著作中披露，他承認有關通話內容屬實，但指通話是經過華府協調，因此不是秘密通話。多名共和黨議員對米利的行為感到不滿，要求他下台及被起訴。

美軍參謀長聯席會議主席米利（左）與防長奧斯汀9月28日出席參議院軍事委員會聽證會，就美軍撤出阿富汗及米利兩度致電解放軍高層等問題作供。（Reuters）

米利：蓋達或在阿富汗重組 很有可能再威脅美國

另外在美軍撤出阿富汗問題上，米利指沒預計到塔利班（Taliban）可以快速奪得阿富汗各地，但指美軍曾在2020年底警告，在沒有其他條件的影響下，美軍加快撤出當地，可能引起阿富汗政府及軍隊潰敗。

他亦指，塔利班至今都沒有與蓋達組織（al Qaeda）切斷關係，因此仍視為恐怖組織，並警告與蓋達組織在阿富汗重組後，或可能最快在一年內再向美國發動襲擊。