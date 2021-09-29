菅義偉卸任前感謝國民共同抗疫　稱已為改革指引方向

日本自民黨總裁選舉將在9月29日稍後舉行，新總裁選出及就職後，首相菅義偉將正式離任。菅義偉在28日記者會上，趁說明解除緊急狀態令的同時，總結一年首相的政績與感想。



日本政府在7月12日，東京奧運前第4次針對東京及多個地方發布緊急狀態令。隨着疫苗接種人數增加，疫情緩和，日本政府決定在9月30日解除所有緊急狀態。

菅義偉28日在記者會上，表示在政府的努力下，民眾施打疫苗有相當進展。他形容在幾個月前，美國的疫苗接種率高，日本難以望其項背，但現在已超前，政府已成功推動一天施打100萬劑的目標。

圖為9月28日，日本首相菅義偉就疫情及解除緊急狀態令發表講話。（Reuters）

菅義偉又表示，日本在外交和安全方面展示了道路，讓美日同盟關係達到前所未有的高度。菅義偉又稱在上周，與美國、澳洲及印度實現首次面對面峰會，為日本引領的自由開放印度太平洋理念上取得了長足的發展。

菅義偉向所有共同抗疫的工作人員與大眾市民致謝，並稱自己在短短一年期間應對多項挑戰，為改革舖平道路，指引方向。

菅義偉28日將出席參眾兩院會議，進行最後的國會答問。